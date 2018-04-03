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Ученые: Ум не определяется возрастом и опытом

Ученые из Йельского университета провели исследование и смогли доказать, что ум человека не зависит от возраста, так как взрослые и даже пожилые люди разбираются в человеческом поведении не лучше, чем подростки.

Исследователи утверждают, что богатый жизненный опыт не является гарантией больших знаний, а тем более ума и понимания происходящего. Учеными были проведены эксперименты, в которых приняло участие более тысячи человек разного пола, возраста и социального статуса. Особое внимание ученые уделили связи между возрастом и мыслями человека.
Ученые: Ум не определяется возрастом и опытом

Добровольцам было предложено пройти тест, состоящий из сорока вопросов, направленных на оценку способности людей читать между строк. В результате ученые смогли определить, что пожилые люди разбираются в человеческом поведении не лучше и не хуже подростков. Интересно и то, что лучшие результаты дали те, кто имел склонность к любопытству, меланхолии и интроверсии, которая помогает людям понять других, основываясь на своих собственных чувствах.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 10:30
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