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Археологи нашли древние игрушки в Хакасии

Во время раскопок могильника Итколь II в Хакасии, которые проводились Русским географическим обществом совместно с ИИМК РАН, были найдены детские игрушки, созданные более 4,5 тысячи лет назад.

Археологам на территории погребений удалось обнаружить более 60 храмов, которые возводились в период от эпохи неолита до позднескифских времен. Специалисты рассказали, что могильник в Хакасии принадлежит окуневской культуре, которая развивалась в эпоху ранней бронзы.
Археологи нашли древние игрушки в Хакасии

Во время раскопок в рамках проекта «Тайна древних художников Сибири» были найдены необычные детские игрушки. Большинство из них имели вид головы пса или волка и создавались они из рогов животных. Также была найдена фигурка, на которой изобразили лицо женщины, такая находка была сделана из минерала стеатит. Удивительно то, что мастер так четко провел женские черты лица, что спустя долгого времени археологам удалось разглядеть ресницы на статуэтке.

Археологи пришли к выводу, что такие игрушки создавали не только из рога, но также из дерева и кости, а обивку создавали из кожи или ткани. Исследователи считают, что находки принадлежали обычным детям.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:45
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