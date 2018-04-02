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Исследование NASA HOSTS помогает астрономам обнаружить потенциально обитаемые экзопланеты

«Охота за наблюдаемыми подписями наземных систем» или «HOSTS» - новое исследование NASA по поиску внеземной жизни. Используя большой бинокулярный телескопный интерферометр или LBTI в Аризоне, HOSTS Survey определяет яркость и плотность теплой пыли, плавающей в пригодных для жизни зонах близлежащих звезд, где на поверхности планеты может существовать жидкая вода.

Исследование NASA HOSTS помогает астрономам обнаружить потенциально обитаемые экзопланеты


Это исследование будет способствовать докладу раз в десять лет в области астрофизики, подготовленному Национальными академиями, использующий NASA для помощи составления курса для будущих миссий, некоторые из которых могут продолжить поиск планет вокруг других звезд, известных как экзопланеты. Но прежде чем телескопы для перспективных миссий по охоте на экзопланету могут быть спроектированы, астрономы должны знать, существует ли фундаментальный предел их способности видеть крошечную тусклую планету рядом с яркой звездой, когда система окутана пылью.

«Наш результат состоит в том, что нет фундаментальной проблемы. Теперь это скорее технический вызов », - сказал Стив Эртель из Обсерватории Стюарда Университета Аризоны, ученый-инструментарист Большого бинокулярного телескопа-интерферометра LBTI.

Потенциальная миссия по поиску земных планет, вероятно, будет включать космический телескоп, и HOSTS Survey поможет определить его размер.

«Чем больше пыли, тем больше телескоп должен быть, чтобы получить изображение планеты. Важно знать, какой размер телескопа требуется, поэтому затраты можно свести к минимуму», - сказал Эртель.

Пыль, вращающаяся в плоскости нашей Солнечной системы, известна как «зодиакальная пыль». Исследование HOSTS показало, что типичный уровень зодиакальной пыли вокруг других звезд, называемый «экзо-зодиакальной пылью», в 15 раз больше, чем в нашей Солнечной системе. Звезды с таким количеством пыли делают бедные цели для будущих миссий по визуализации экзопланет, так как планеты будет трудно увидеть сквозь пылевую дымку. Одна из таких звезд с известным пылевым диском, названная Эпсилон Эридани, является одной из 10 ближайших звезд, исследованных Обсервацией HOSTS.

С помощью миссии NASA астрономы просчитали, что вокруг нее нет экзопланет в жилых зонах.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:38
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