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Астробиолог обнаружил доказательство микробного посева пришельцами жизни на Земле

Ученые имеют довольно хорошую картину того, как жизнь эволюционировала на Земле, но реальный вопрос заключается в том, как она началась. Исследователи сообщают, что обнаружили доказательства инопланетного вмешательства в зарождение жизни на нашей планете, посеяв на ее поверхности космические микробы.

Астробиолог обнаружил доказательство микробного посева пришельцами жизни на Земле


Теория, называемая «панспермия», предполагает, что внеземные микроорганизмы, спящие на поверхности комет или метеоров, врезались в Землю миллиарды лет назад и начали развитие жизни. Связанная с этим теория, называемая «направленная панспермия», представляет собой идею о том, что инопланетная цивилизация может заселять планеты с помощью целенаправленной отправки объектов, содержащих бактерии, утверждает доктор Милтон Уэйнрайт.

Собирая пыль и другие частицы в атмосфере с воздушным шаром, плавающим около 25 километров, Уэйнрайт был поражен крошечным металлическим шариком, по-видимому, состоящим из титана и ванадия. Мяч был около ширины человеческого волоса и содержал «ложное» биологическое вещество внутри. Кроме того, мяч, казалось, был покрыт «грибковым трикотажным матовым покрытием» и сделал небольшой ударный кратер, где он попал в пробоотборник, что указывает на то, что он мчался с большой скоростью.

Уэйнрайт утверждал, что этот крошечный шар может свидетельствовать о том, что панспермия возможна, и что ее источником может быть внеземная цивилизация. Однако он признает, что доказать это утверждение практически невозможно: «Если, конечно, мы не сможем найти цивилизацию, которая посеяла жизнь на Земле. Однако это пока недоказуемая теория». – признался ученый.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:21
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