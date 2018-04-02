Астробиолог обнаружил доказательство микробного посева пришельцами жизни на Земле

Теория, называемая «панспермия», предполагает, что внеземные микроорганизмы, спящие на поверхности комет или метеоров, врезались в Землю миллиарды лет назад и начали развитие жизни. Связанная с этим теория, называемая «направленная панспермия», представляет собой идею о том, что инопланетная цивилизация может заселять планеты с помощью целенаправленной отправки объектов, содержащих бактерии, утверждает доктор Милтон Уэйнрайт.Собирая пыль и другие частицы в атмосфере с воздушным шаром, плавающим около 25 километров, Уэйнрайт был поражен крошечным металлическим шариком, по-видимому, состоящим из титана и ванадия. Мяч был около ширины человеческого волоса и содержал «ложное» биологическое вещество внутри. Кроме того, мяч, казалось, был покрыт «грибковым трикотажным матовым покрытием» и сделал небольшой ударный кратер, где он попал в пробоотборник, что указывает на то, что он мчался с большой скоростью.Уэйнрайт утверждал, что этот крошечный шар может свидетельствовать о том, что панспермия возможна, и что ее источником может быть внеземная цивилизация. Однако он признает, что доказать это утверждение практически невозможно: «Если, конечно, мы не сможем найти цивилизацию, которая посеяла жизнь на Земле. Однако это пока недоказуемая теория». – признался ученый.