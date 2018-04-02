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Ученых озадачил химический анализ шарового скопления NGC 5824

Итальянские астрономы исследовали химический состав NGC 5824, массивного шарового скопления в галактике Млечный Путь. Их анализ, основанный на данных наблюдений, предоставленных массивом Very Large Telescope, предлагает некоторые намеки на природу этого кластера.

Ученых озадачил химический анализ шарового скопления NGC 5824


NGC 5824 расположен на расстоянии около 105 000 световых лет от созвездия Лупуса. Это массивное шаровое скопление во внешнем ореоле галактики Млечный Путь. Химический состав кластера по-прежнему озадачивает астрономов; таким образом, во многих исследованиях основное внимание уделяется определению элементарных распространенностей образца его звезд.

«В этой статье мы исследуем химический состав NGC 5824 с использованием образца спектров высокого разрешения, собранных с помощью FLAMES на Very Large Telescope. В общей сложности было исследовано 117 звезд», - написали астрономы в статье.

Предыдущие исследования показали, что NGC 5824 обладает внутренним распространением по содержанию железа, но исследования, проведенные командой Mucciarelli, не подтверждают этого предположения. Они обнаружили, что кластер имеет среднее содержание железа и не показывает признаков собственного распространения. Поэтому исследователи классифицировали его как обычный глобулярный кластер, не демонстрирующий никаких признаков внутреннего самообогащения с точки зрения железа.

Астрономы также обнаружили признаки химических аномалий, таких как натрий-кислородные (Na-O) и магниево-алюминиевые (Mg-Al) антикорреляции, характерные для шаровых скоплений. В исследовании подчеркивается, что очень малый разброс железа в звездах и наличие звездных изменений в химических составах некоторых легких элементов (таких как Na-O и Mg-Al) являются двумя основными особенностями, подтверждая, что звездная система действительно является глобулярным кластером.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 19:30
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