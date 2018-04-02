Уменьшение перечня учебников на территории России увеличило вдвое расценки на них
На территории России качество школьных отечественных учебников вырастит, в том случае, если свести к минимуму их количество, жёстким образом привязать содержание учебников к образовательным стандартам, имеющимся учебным программам.
Их необходимо включать в существующий федеральный перечень, в большей степени не по результатам экспертиз Российской академии образования и Российской академии наук, а больше по решению чиновников Министерства образования/науки Российской Федерации. Такого рода вывод тридцатого марта сделали участники слушаний в Государственной Думе. Слушание затрагивало законодательную регламентацию проведённой экспертизы, создания, использования, распространения отечественных учебников в ходе реализации образовательных российских программ общего образования.
Владимир Путин поручил, чтобы школьные учебники в России проверяли эксперты Российской академии наук на соответствие существующим последним научным инновациям. При этом эксперты Российской академии образования проверяют школьные учебники на то, пригодны ли они для постижения детьми, имеющими тот либо иной возраст. Данный процесс доверяют этнокультурной/общественной экспертизе. Хотя учебный материал рассматривается тщательно со всех сторон, представители Госдумы и Минобрнауки приняли решение «подправить» этот порядок. Чиновники, а также депутаты отметили, что причиной в данном случае является большое разнообразие учебников для школ, которые официально включили в Федеральный перечень всей рекомендованной литературы для осуществления преподавания в школе РФ, а также довольно низкое их качество.
В свою очередь Павел Зенькович, занимающий должность замминистра образования/науки, отметил, что сейчас в перечне значатся 1 377 учебника. Стоит отметить, что сюда вошли также региональные учебники, учебники, предназначенные для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. По словам Зеньковича, такое большое количество учебников в РФ не обеспечит должного качества. В учебниках вследствие этого встречаются серьезные неточности/ошибки, вызывая при этом серьезную критику.
Занимающий пост руководителя экспертного управления РАН – Сергей Сидоренко, заявил, что Российская академия наук постоянно просит российское население направлять в академию ляпы, которые были обнаружены в учебниках. Ранее таких ляпов наблюдалось намного больше, если сравнивать с текущим годом. На сегодняшний день академики ведут работу в отношении двух подобных жалоб.
Наряду с этим Министр образования и науки Российской Федерации довольно часто ругает качество производимых школьных учебников России. Министр постоянно напоминает, что следует резко уменьшить количество учебников, являющихся допущенными в российскую школу. В свою очередь раньше говорили про сохранение минимум двух – трёх учебников для каждого предмета. Речь шла про общеобразовательный учебник, а также учебник для одаренных детей. В итоге был предложен новый план.
В конце прошлого года рабочая думско-министерская группа по литературе для школ, изложила идею оставить в школе непосредственно две разновидности учебников. В данном случае речь ведётся в отношении базового учебника, а также учебника для российских детей-инвалидов. Отмечается, что все желающие более углублённых знаний, могут заниматься по другой дополнительной литературе. На сегодняшний день новаторами проводится активная работа над данным планом.
Непонятно пока, какими именно будут данные учебники, каким образом они впишутся в реалии двадцать первого столетия. Помимо законодательного закрепления понятия - «базовый учебник», российскими чиновниками и депутатами предлагается жестокая его привязка к образовательным государственным федеральным стандартам, учебным, а также примерным образовательным программам. Речь здесь ведётся про единое образовательное пространство, непосредственно в котором учатся все одинаково.
Между тем никто не рассказал, каким образом можно увязать данное новшество с курсом российского образования России для развития индивидуальных плоскостей обучения школьников. Непонятно также, как будет обстоять дело с лагерем «Сириус», где умчаться одаренные дети. Встаёт вопрос, по каким именно программам и учебникам учить там детей непосредственно в условиях тотального единства.
Зеньковичем было отмечено, что предлагаемый данный проект реформы осуществляемой экспертизы отечественных учебников максимально сузит кругозор школьников, способностей самостоятельно мыслить, а также ряд прочих моментов. Руководство министерства не удовлетворено сегодняшней практикой оплаты работы экспертов занимающихся учебниками. При этом возникают вопросы касательно качества их работы. Он отметил, что может быть необходимо вернуться к системе - государственной оплаты экспертов. В данном случае окончательные решения буде в этом вопросе принято Министерством образования и науки.
Александр Кондаков, занимающий пост президента Института мобильных образовательных систем, заметил, что рассматривая данные рекомендации, может показаться, что на данный момент на дворе далёкий 1968 год, а не 2018 год. По словам Игоря Реморенко, какое бы депутаты и чиновники не приняли решение в отношении экспертизы и номенклатуры учебников для школы, в современном информационном мире, сути дела это не изменит.
Источник: mk.ru
Их необходимо включать в существующий федеральный перечень, в большей степени не по результатам экспертиз Российской академии образования и Российской академии наук, а больше по решению чиновников Министерства образования/науки Российской Федерации. Такого рода вывод тридцатого марта сделали участники слушаний в Государственной Думе. Слушание затрагивало законодательную регламентацию проведённой экспертизы, создания, использования, распространения отечественных учебников в ходе реализации образовательных российских программ общего образования.
Владимир Путин поручил, чтобы школьные учебники в России проверяли эксперты Российской академии наук на соответствие существующим последним научным инновациям. При этом эксперты Российской академии образования проверяют школьные учебники на то, пригодны ли они для постижения детьми, имеющими тот либо иной возраст. Данный процесс доверяют этнокультурной/общественной экспертизе. Хотя учебный материал рассматривается тщательно со всех сторон, представители Госдумы и Минобрнауки приняли решение «подправить» этот порядок. Чиновники, а также депутаты отметили, что причиной в данном случае является большое разнообразие учебников для школ, которые официально включили в Федеральный перечень всей рекомендованной литературы для осуществления преподавания в школе РФ, а также довольно низкое их качество.
В свою очередь Павел Зенькович, занимающий должность замминистра образования/науки, отметил, что сейчас в перечне значатся 1 377 учебника. Стоит отметить, что сюда вошли также региональные учебники, учебники, предназначенные для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. По словам Зеньковича, такое большое количество учебников в РФ не обеспечит должного качества. В учебниках вследствие этого встречаются серьезные неточности/ошибки, вызывая при этом серьезную критику.
Занимающий пост руководителя экспертного управления РАН – Сергей Сидоренко, заявил, что Российская академия наук постоянно просит российское население направлять в академию ляпы, которые были обнаружены в учебниках. Ранее таких ляпов наблюдалось намного больше, если сравнивать с текущим годом. На сегодняшний день академики ведут работу в отношении двух подобных жалоб.
Наряду с этим Министр образования и науки Российской Федерации довольно часто ругает качество производимых школьных учебников России. Министр постоянно напоминает, что следует резко уменьшить количество учебников, являющихся допущенными в российскую школу. В свою очередь раньше говорили про сохранение минимум двух – трёх учебников для каждого предмета. Речь шла про общеобразовательный учебник, а также учебник для одаренных детей. В итоге был предложен новый план.
В конце прошлого года рабочая думско-министерская группа по литературе для школ, изложила идею оставить в школе непосредственно две разновидности учебников. В данном случае речь ведётся в отношении базового учебника, а также учебника для российских детей-инвалидов. Отмечается, что все желающие более углублённых знаний, могут заниматься по другой дополнительной литературе. На сегодняшний день новаторами проводится активная работа над данным планом.
Непонятно пока, какими именно будут данные учебники, каким образом они впишутся в реалии двадцать первого столетия. Помимо законодательного закрепления понятия - «базовый учебник», российскими чиновниками и депутатами предлагается жестокая его привязка к образовательным государственным федеральным стандартам, учебным, а также примерным образовательным программам. Речь здесь ведётся про единое образовательное пространство, непосредственно в котором учатся все одинаково.
Между тем никто не рассказал, каким образом можно увязать данное новшество с курсом российского образования России для развития индивидуальных плоскостей обучения школьников. Непонятно также, как будет обстоять дело с лагерем «Сириус», где умчаться одаренные дети. Встаёт вопрос, по каким именно программам и учебникам учить там детей непосредственно в условиях тотального единства.
Зеньковичем было отмечено, что предлагаемый данный проект реформы осуществляемой экспертизы отечественных учебников максимально сузит кругозор школьников, способностей самостоятельно мыслить, а также ряд прочих моментов. Руководство министерства не удовлетворено сегодняшней практикой оплаты работы экспертов занимающихся учебниками. При этом возникают вопросы касательно качества их работы. Он отметил, что может быть необходимо вернуться к системе - государственной оплаты экспертов. В данном случае окончательные решения буде в этом вопросе принято Министерством образования и науки.
Александр Кондаков, занимающий пост президента Института мобильных образовательных систем, заметил, что рассматривая данные рекомендации, может показаться, что на данный момент на дворе далёкий 1968 год, а не 2018 год. По словам Игоря Реморенко, какое бы депутаты и чиновники не приняли решение в отношении экспертизы и номенклатуры учебников для школы, в современном информационном мире, сути дела это не изменит.
Источник: mk.ru
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:46