Британские ученые предложили способ удаления космического мусора

Отмечается, что придуманный проект называется RemoveDEBRIS. Сегодня компания SpaceX выведет аппарат на орбиту, где его примут астронавты МКС. Там специалисты проведут проверку установки, а затем эта стокилограммовая машина отправится в космос для испытаний.Принцип работы системы состоит в том, чтобы поймать космический мусор в сетку. Установка обладает системой наведения и гарпуном. При обнаружении обломков, устройство выпускает его и таким образом накрывает сеткой находящиеся поблизости фрагменты. На четвертом этапе работы выпускается парус, который накачивается молекулами кислорода, и сводит мусор с орбиты Земли.