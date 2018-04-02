АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Британские ученые предложили способ удаления космического мусора

Инженеры из Британии предложили свой метод борьбы с космическим орбитальным мусором. Отмечается, что технология включает в себя аппарат, который оснащен сеткой для отлова объектов.

Британские ученые предложили способ удаления космического мусора


Отмечается, что придуманный проект называется RemoveDEBRIS. Сегодня компания SpaceX выведет аппарат на орбиту, где его примут астронавты МКС. Там специалисты проведут проверку установки, а затем эта стокилограммовая машина отправится в космос для испытаний.

Принцип работы системы состоит в том, чтобы поймать космический мусор в сетку. Установка обладает системой наведения и гарпуном. При обнаружении обломков, устройство выпускает его и таким образом накрывает сеткой находящиеся поблизости фрагменты. На четвертом этапе работы выпускается парус, который накачивается молекулами кислорода, и сводит мусор с орбиты Земли.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Палеонтологи обнаружили ящерицу с двумя теменными
Ученые определили место происхождения устойчивой
В Саратове обрушился 4-этажный дом
Исследование NASA HOSTS помогает астрономам
В Бахрейне нашли самое крупное за всю историю
Астробиолог обнаружил доказательство микробного
Британские ученые предложили способ удаления
В Сети появились подробные технические параметры
NASA и ESA тестируют свои парашюты для
Белых медведей проверят на ядовитые химические
Илон Маск 1 апреля в шутку объявил о банкротстве
На TENAA появился новый смартфон Vivo Y71
Покупать детские товары в онлайн-магазинах станет
AliExpress предлагает двухдневную скидку на
Даже ДНК, не кодирующая гены, может вызывать рак,
Сегодня SpaceX запустит ракету-носитель Falcon 9
Свадебный банкет в Бишкеке закончился массовым
Названа дата презентации нового смартфона Nubia
Таджикистан ввел запрет на полеты четырех
Телеканал ТНТ подтвердил, что Ольга Бузова хочет
Ольга Бузова выложила видео со съёмок в Playboy
Samsung Electronics представила новые ноутбуки
Виктор Шароваров в числе многих очарован
Ученых озадачил химический анализ шарового
Возрожденная Toyota Supra лишится механики
Астрономы впервые изучали звезду-сверхгиганта на
Виктория Романец осыпала подписчиков потоком
Ученые исследовали причины возникновения
Nokia может возродить кнопочный телефон 2010
Алёна Водонаева восхитила длинными голыми ногами
Просмотреть все новости