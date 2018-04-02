Британские ученые предложили способ удаления космического мусора
Инженеры из Британии предложили свой метод борьбы с космическим орбитальным мусором. Отмечается, что технология включает в себя аппарат, который оснащен сеткой для отлова объектов.
Отмечается, что придуманный проект называется RemoveDEBRIS. Сегодня компания SpaceX выведет аппарат на орбиту, где его примут астронавты МКС. Там специалисты проведут проверку установки, а затем эта стокилограммовая машина отправится в космос для испытаний.
Принцип работы системы состоит в том, чтобы поймать космический мусор в сетку. Установка обладает системой наведения и гарпуном. При обнаружении обломков, устройство выпускает его и таким образом накрывает сеткой находящиеся поблизости фрагменты. На четвертом этапе работы выпускается парус, который накачивается молекулами кислорода, и сводит мусор с орбиты Земли.
Отмечается, что придуманный проект называется RemoveDEBRIS. Сегодня компания SpaceX выведет аппарат на орбиту, где его примут астронавты МКС. Там специалисты проведут проверку установки, а затем эта стокилограммовая машина отправится в космос для испытаний.
Принцип работы системы состоит в том, чтобы поймать космический мусор в сетку. Установка обладает системой наведения и гарпуном. При обнаружении обломков, устройство выпускает его и таким образом накрывает сеткой находящиеся поблизости фрагменты. На четвертом этапе работы выпускается парус, который накачивается молекулами кислорода, и сводит мусор с орбиты Земли.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:15