Ученые: Кольца пыли и промежутки распространены в развивающейся планетарной системе

Промежутки и кольцеобразные структуры особенно увлекательны в отношении присутствия или постоянного формирования планет. Кольца пыли уже идентифицированы во многих протопланетных системах из-за их инфракрасного и субмиллиметрового излучения. Происхождение этих колец обсуждается учеными.Возможно, они образовались из пылевидного «скопления», осаждения пыли, гравитационных неустойчивостей или даже из-за колебаний оптических свойств пыли. В качестве альтернативы, кольца могут быть динамически вызваны орбитальными движениями планет, которые уже были развиты или которые только фомируются. Планеты будут вызывать волны на пыльных дисках, которые при их рассеивании могут создавать промежутки или кольца. Ключом к решению проблемы является признание того, что пылевидные зерна разных размеров ведут себя по-разному: небольшие зерна сильно связаны с газом и поэтому отслеживают массу газа, тогда как более крупные зерна (размером в миллиметр или больше) имеют тенденцию следовать градиентам давления и концентрироваться вблизи зазора кромки.Астрономы CfA Шон Эндрюс и Дэвид Уилнер с командами ученых использовали массив ALMA для получения изображения пыли вокруг молодой звезды Elias 24. Астрономы обнаружили доказательство наличия зазоров и колец, и, предполагая, что они создаются на орбитальной планете, смоделировали систему, позволяющую исследовать как плотность, так и местоположение планеты, а также распределение плотности пыли. Модель показала наличие экзопланеты с примерной массой 70% от массы Юпитера и расположена на 61,7 а.е. от звезды Elias 24. В результате ученые убедились, что и пробелы, и кольца распространены в широком спектре молодых околозвездных дисков и сигнализируют о наличии орбитальных планет.