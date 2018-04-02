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Росс Смит бесплатно слетал в отпуск благодаря однофамильцу

Британский актер Росс Смит бесплатно полетел отдохнуть благодаря своему незнакомому тезке.

Росс Смит бесплатно слетал в отпуск благодаря однофамильцу


Росс Смит известен своими комедийными ролями в кино. Недавно ему случайно повезло совершить бесплатный авиаперелет. Однажды на почту Смита пришло письмо от троих незнакомых парней, которые искали замену своему четвертому приятелю. Ребята искали попутчика вместо купившего билет на самолет и отказавшегося лететь товарища. Имя и фамилия его полностью совпадали с ФИО актера.

Сначала Росс рассмеялся. Но, когда собрался отказаться от полета, его собственный друг все же посоветовал полететь – это приключение.

В итоге Росс Смит познакомился с тремя своими попутчиками и три дня провел с ними в Гамбурге. По словам актера, было безумно весело. Также Смит пообещал написать о поездке юмористическую сценку.
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В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:40
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