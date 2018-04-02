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Врачи: Передозировка витаминами может оказаться опасной!

Недополучение организмом витаминов очень опасно для здоровья, это – аксиома. Но врачи предупреждают и о другой опасности 21 века: о передозировке, о потреблении синтетических витаминов в чрезмерном количестве.

Врачи: Передозировка витаминами может оказаться опасной!


Каждому человеку необходима ежесуточная порция витаминов, которую хомо сапиенс может получить, съедая за день полкило ягод, овощей и фруктов. Однако в реальности такой удельный вес «сыроедения» в рационе современного человека практически недостижим. И тут на помощь гражданам приходит наука, создавшая витамины синтетического производства.

Учёные бьют тревогу по поводу распространившегося мнения, что приём витаминов (особенно ранней весной) является панацеей от всех возможных заболеваний. Напротив, чрезмерное потребление витаминов из аптеки может нанести серьёзный вред организму. Бесценный витамин А, если его принимать слишком часто, способен вызвать выпадение волос, спровоцировать ломкость ногтей, потерю аппетита, головную боль…

Не менее полезный витамин Е (в случаях неконтролируемого приёма) «отплатит» человеку раздражительностью, нарушением работы ЖКТ, постоянной усталостью и проблемами опорно-двигательного аппарата, а также негативно влияет на сексуальные функции любителя «здоровья из аптеки».
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Наука
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 03:00
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