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Китай обнаружил в Тихом океане залежи редкоземельных элементов

В ходе исследовательской экспедиции, проводимой в юго-восточной части Тихого океана, сделано открытие. Китайские учёные обнаружили глубоководные залежи полезных элементов, которые так редко встречаются на суше.

Китай обнаружил в Тихом океане залежи редкоземельных элементов


Экспедиция, проводимая учёными из Поднебесной в южном полярном регионе, оказалась на редкость успешной. Китайские исследователи нашли на дне Тихого океана огромные залежи редких элементов. Речь идёт о металлах: лантане, скандие, иттрие, а также о лантаноидах. Эти серебристые металлы, используемые в атомной промышленности, в радиоэлектронике и приборостроении, крайне редко обнаруживаются на суше.

Зато запасы редкоземельных металлов в юго-восточной части Тихого океана могут поразить воображение! По сведениям китайского агентства Синьхуа, только по приблизительным подсчётам, ценные металлы залегают на площади в 1,5 миллионов квадратных километров. Открытие сделано учёными, находящимися на борту научно-исследовательского корабля "Сянъянхун-01". Судно находится в плавании уже почти год, исследовательская работа специалистов из КНР завершится 15 мая 2018 года.
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Экономика / В мире
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 00:00
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