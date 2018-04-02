Китай обнаружил в Тихом океане залежи редкоземельных элементов

Экспедиция, проводимая учёными из Поднебесной в южном полярном регионе, оказалась на редкость успешной. Китайские исследователи нашли на дне Тихого океана огромные залежи редких элементов. Речь идёт о металлах: лантане, скандие, иттрие, а также о лантаноидах. Эти серебристые металлы, используемые в атомной промышленности, в радиоэлектронике и приборостроении, крайне редко обнаруживаются на суше.Зато запасы редкоземельных металлов в юго-восточной части Тихого океана могут поразить воображение! По сведениям китайского агентства Синьхуа, только по приблизительным подсчётам, ценные металлы залегают на площади в 1,5 миллионов квадратных километров. Открытие сделано учёными, находящимися на борту научно-исследовательского корабля "Сянъянхун-01". Судно находится в плавании уже почти год, исследовательская работа специалистов из КНР завершится 15 мая 2018 года.