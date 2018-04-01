Большой адронный коллайдер начал работу после зимнего перерыва
После периода «зимней спячки», возобновили подключение к европейской энергосети Гигантского ускорителя атомных частиц, представленного Большим адронным коллайдером. Мегаконструкция начала разгон очередной массы неуловимых элементов, с помощью которых планируют раскрытие тайны возникновения нашей Вселенной. Мировое научное сообщество, в определенной своей части, тут же отреагировало негативно на возобновление запуска.
Причины погружения в зимний период БАК в «спячку» известны всем. Электроэнергия, которую потребляет ускоритель, требует предельных возможностей по ее вырабатыванию, при максимальной нагрузке, любой включенный электрический бытовой камин, мог бы спровоцировать глобальную системную аварию на пространстве большей части стран Европы. Достаточно обозначения мощности, равной 13 ТэВ, и это многое может объяснить для специалистов. Но основное внимание для большинства скептиков, из академических кругов, привлекает совсем не энергозатратность.
Всем известна мощная, иногда даже агрессивная реклама вокруг ускорителя в CERN, не смотря на его уникальность, многими учеными высказаны возмущения и категорические требования по прекращению подобных экспериментов. Причиной всему полное отсутствие стратегических расчетов, по вине экспериментаторов риску подвергается человечество, уничтожение которого возможно от последствий в результате подобных опытов.
Причины погружения в зимний период БАК в «спячку» известны всем. Электроэнергия, которую потребляет ускоритель, требует предельных возможностей по ее вырабатыванию, при максимальной нагрузке, любой включенный электрический бытовой камин, мог бы спровоцировать глобальную системную аварию на пространстве большей части стран Европы. Достаточно обозначения мощности, равной 13 ТэВ, и это многое может объяснить для специалистов. Но основное внимание для большинства скептиков, из академических кругов, привлекает совсем не энергозатратность.
Всем известна мощная, иногда даже агрессивная реклама вокруг ускорителя в CERN, не смотря на его уникальность, многими учеными высказаны возмущения и категорические требования по прекращению подобных экспериментов. Причиной всему полное отсутствие стратегических расчетов, по вине экспериментаторов риску подвергается человечество, уничтожение которого возможно от последствий в результате подобных опытов.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:45