Большой адронный коллайдер начал работу после зимнего перерыва

Причины погружения в зимний период БАК в «спячку» известны всем. Электроэнергия, которую потребляет ускоритель, требует предельных возможностей по ее вырабатыванию, при максимальной нагрузке, любой включенный электрический бытовой камин, мог бы спровоцировать глобальную системную аварию на пространстве большей части стран Европы. Достаточно обозначения мощности, равной 13 ТэВ, и это многое может объяснить для специалистов. Но основное внимание для большинства скептиков, из академических кругов, привлекает совсем не энергозатратность.Всем известна мощная, иногда даже агрессивная реклама вокруг ускорителя в CERN, не смотря на его уникальность, многими учеными высказаны возмущения и категорические требования по прекращению подобных экспериментов. Причиной всему полное отсутствие стратегических расчетов, по вине экспериментаторов риску подвергается человечество, уничтожение которого возможно от последствий в результате подобных опытов.