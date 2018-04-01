Ольга Бузова станет главной героиней женской версии шоу «Холостяк»
Телеведущая, певица, дизайнер Ольга Бузова примет участие в женской версии шоу «Холостяк».
После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова так и не устроила свою личную жизнь. Несмотря на то, что звезда готова к новым отношениям, она не может встретить достойного мужчину.
Недавно стало известно, что Ольга попытается найти любовь на новом шоу, которое станет аналогом известного проекта «Холостяк». Съемки этой программы поручены телеканалу ТНТ и сейчас открыт кастинг на это шоу.
Несмотря на то, что данную информацию тщательно скрывают от общественности, в Сеть просочилась новость о том, что съемки будут проходить летом в одном из самых романтичных мест Европы.
Поклонники Ольги уже с нетерпением ожидают более подробной информации о новом телешоу. Многие отмечают, что проект может побить всевозможные рейтинги по просмотрам.
После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова так и не устроила свою личную жизнь. Несмотря на то, что звезда готова к новым отношениям, она не может встретить достойного мужчину.
Недавно стало известно, что Ольга попытается найти любовь на новом шоу, которое станет аналогом известного проекта «Холостяк». Съемки этой программы поручены телеканалу ТНТ и сейчас открыт кастинг на это шоу.
Несмотря на то, что данную информацию тщательно скрывают от общественности, в Сеть просочилась новость о том, что съемки будут проходить летом в одном из самых романтичных мест Европы.
Поклонники Ольги уже с нетерпением ожидают более подробной информации о новом телешоу. Многие отмечают, что проект может побить всевозможные рейтинги по просмотрам.