Ольга Бузова станет главной героиней женской версии шоу «Холостяк»

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова так и не устроила свою личную жизнь. Несмотря на то, что звезда готова к новым отношениям, она не может встретить достойного мужчину.Недавно стало известно, что Ольга попытается найти любовь на новом шоу, которое станет аналогом известного проекта «Холостяк». Съемки этой программы поручены телеканалу ТНТ и сейчас открыт кастинг на это шоу.Несмотря на то, что данную информацию тщательно скрывают от общественности, в Сеть просочилась новость о том, что съемки будут проходить летом в одном из самых романтичных мест Европы.Поклонники Ольги уже с нетерпением ожидают более подробной информации о новом телешоу. Многие отмечают, что проект может побить всевозможные рейтинги по просмотрам.