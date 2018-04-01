Вторжение пришельцев на нашу планету начнется 22 апреля – Исследователи
Перед своим бесследным исчезновением уфолог Эмиль Сагал провел много исследований, касающихся вторжения пришельцев на нашу планету. Исследователи сообщили в сетях, что это событие произойдет 22 апреля.
Многие факты указывают на готовность гуманоидов начать захват новой территории, а также их боевые корабли уже находятся на поверхности Земли, скрытые от людских глаз. В марте были замечены 36 объектов, пересекающих орбиту Марса и летящих в сторону нашей планеты.
С помощью телескопов эксперты заметили, что они имели 500- километровый диаметр, но еще были зафиксированы сигналы инопланетян на частоте 11,546 ГГц. Такие события могут привести к полному уничтожению людской цивилизации.
Многие факты указывают на готовность гуманоидов начать захват новой территории, а также их боевые корабли уже находятся на поверхности Земли, скрытые от людских глаз. В марте были замечены 36 объектов, пересекающих орбиту Марса и летящих в сторону нашей планеты.
С помощью телескопов эксперты заметили, что они имели 500- километровый диаметр, но еще были зафиксированы сигналы инопланетян на частоте 11,546 ГГц. Такие события могут привести к полному уничтожению людской цивилизации.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:15