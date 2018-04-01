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Вторжение пришельцев на нашу планету начнется 22 апреля – Исследователи

Перед своим бесследным исчезновением уфолог Эмиль Сагал провел много исследований, касающихся вторжения пришельцев на нашу планету. Исследователи сообщили в сетях, что это событие произойдет 22 апреля.

Многие факты указывают на готовность гуманоидов начать захват новой территории, а также их боевые корабли уже находятся на поверхности Земли, скрытые от людских глаз. В марте были замечены 36 объектов, пересекающих орбиту Марса и летящих в сторону нашей планеты.

Вторжение пришельцев на нашу планету начнется 22 апреля – Исследователи


С помощью телескопов эксперты заметили, что они имели 500- километровый диаметр, но еще были зафиксированы сигналы инопланетян на частоте 11,546 ГГц. Такие события могут привести к полному уничтожению людской цивилизации.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:15
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