Ученые нашли возможность дистанционного управления мышами

Нейроимплант, внедренный в мозг мышей, сделал их подобием грызунов-киборгов, полностью подчинивших свое поведение контролю человека. Это новое и важное развитие одного из направлений науки. Таким мышам-киборгам свойственно сочетать в себе как послушание роботов, так и приспособляемость и смекалку животных, в связке всех преимуществ с отличной проходимостью.Сам имплант, встроенный в мозг нескольких мышей учеными, содержит нить оптоволокна. В ходе эксперимента, грызунам через него передавался определенный сигнал, в функции которого было заложено стимулирование определенной части мозга. В результате, животное полностью попадало под контроль человека.Активация нейронов с помощью света – перспективное направление для изучения функций отделов мозга. Набирающее популярность воздействие на мозг с использованием нейроимплантатов, позволяет полностью следить за поведением как мышей, так и других животных. Также, появляется возможность контроля за выполнением определенных действий.