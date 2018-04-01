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Ученые нашли возможность дистанционного управления мышами

Ученые из Кореи нашли способ управления поведением мышей, используя возможности нейроимплантата. Устройство встраивается в область мозга животного и позволяет контролировать его пищевые и сексуальные потребности. Также специалисты научились вырабатывать у подопытных игнорирование определенного объекта или наоборот, начинать его преследование. Причем контроль за изменением в поведении мышей проводится с использованием обычного ноутбука.

Нейроимплант, внедренный в мозг мышей, сделал их подобием грызунов-киборгов, полностью подчинивших свое поведение контролю человека. Это новое и важное развитие одного из направлений науки. Таким мышам-киборгам свойственно сочетать в себе как послушание роботов, так и приспособляемость и смекалку животных, в связке всех преимуществ с отличной проходимостью.

Ученые нашли возможность дистанционного управления мышами


Сам имплант, встроенный в мозг нескольких мышей учеными, содержит нить оптоволокна. В ходе эксперимента, грызунам через него передавался определенный сигнал, в функции которого было заложено стимулирование определенной части мозга. В результате, животное полностью попадало под контроль человека.

Активация нейронов с помощью света – перспективное направление для изучения функций отделов мозга. Набирающее популярность воздействие на мозг с использованием нейроимплантатов, позволяет полностью следить за поведением как мышей, так и других животных. Также, появляется возможность контроля за выполнением определенных действий.
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Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:59
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