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Juno в 12-й раз пройдет ближайшую к Юпитеру точку

Космический зонд Juno в 12 раз пройдет перийовий Юпитера. Таким образом, аппарат приблизиться на расстояние 4000 километров к газовым облакам гигантской планеты.

Juno в 12-й раз пройдет ближайшую к Юпитеру точку


Ученые собираются собрать много научных данных, а также получить от Juno красивые фотографии. Это станет возможно благодаря специальной камере JunoСam, которая обладает стойкостью к радиации. Помимо Юпитера станция также переключится на один из спутников газового гиганта – планету Ио. Исследователи надеются получить снимки с запечатленными шлейфами вулканических выбросов.

Отмечается, что данный виток вокруг планеты станет последним в рамках основной миссии Juno, но затем специалисты начнут оценку состояния аппарата и попробуют решить, что с ним делать дальше. Вполне возможно, что станцию настигнет та же участь, как и Cassini.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:00
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