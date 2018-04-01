Juno в 12-й раз пройдет ближайшую к Юпитеру точку

Ученые собираются собрать много научных данных, а также получить от Juno красивые фотографии. Это станет возможно благодаря специальной камере JunoСam, которая обладает стойкостью к радиации. Помимо Юпитера станция также переключится на один из спутников газового гиганта – планету Ио. Исследователи надеются получить снимки с запечатленными шлейфами вулканических выбросов.Отмечается, что данный виток вокруг планеты станет последним в рамках основной миссии Juno, но затем специалисты начнут оценку состояния аппарата и попробуют решить, что с ним делать дальше. Вполне возможно, что станцию настигнет та же участь, как и Cassini.