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Астрономы обнаружили экзопланету с характеристиками Меркурия

Представители университета Экс-Марсель и Уорикского высшего учебного заведения смогли обнаружить новую экзопланету, которая обладает похожими с Меркурием характеристиками. Известно, что объект вращается вокруг оранжевого карлика и эта звезда расположена в 339 световых годах от нашего Солнца.

Астрономы обнаружили экзопланету с характеристиками Меркурия


Ученые назвали найденную планету K2-229b. Она находится на расстоянии 0,012 а.е. от своей звезды, поэтому температура на такой планете может достигать 2000 градусом по Цельсию. Также сообщается, что K2-229b в 2,6 раза тяжелее Земли и имеет на 20% больший диаметр. Полный оборот вокруг светила планета совершает за 14 часов.

Астрономы выдвинули пару предположений касательно нынешнего облика двойника Меркурия. В первую очередь было выделено наличие крупного металлического ядра, на которое приходится большая часть массы планеты. Само ядро покрывается небольшим шаром силиката.

Предполагается, что K2-229b могла потерять свою кору и часть мантии при столкновении с другим объектом или же из-за воздействия высоких температур.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:20
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