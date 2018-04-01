Механизм «питания» бактерий электронами исследовали ученые

Использующие энергию из жизни, органические источники могут обладать свойствами с огромным потенциалом для устойчивости в новых технологиях. Для примера взяты свойства микробного топливного элемента, способного генерировать электричество, захватыванием электронов из бактерий.Профессор Эль-Наггар уточняет, что в лаборатории придерживаются идеи, заключающейся в разработке новых машин, которые могут использовать функционирующие живые клетки, как гибридную биотико-абиотическую систему. На этом основана попытка построения базы для поколения новой живой электроники.