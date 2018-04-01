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Механизм «питания» бактерий электронами исследовали ученые

Профессором физики, биологии и химии Университета Южной Калифорнии Мох Эль-Наггаром, совместно с коллегами предположено, что возможности уникальной бактерии могут содержать способность природной электростанции микроскопических размеров. Специалисты работали с бактериями вида Shewanella oneidensis, природные способности метаболизма которых выработали свойства переносить электроны изнутри самой клетки во внешний мир на приемную поверхность, через их внешнюю мембрану. Информация из сообщений phys.org.

Использующие энергию из жизни, органические источники могут обладать свойствами с огромным потенциалом для устойчивости в новых технологиях. Для примера взяты свойства микробного топливного элемента, способного генерировать электричество, захватыванием электронов из бактерий.
Механизм «питания» бактерий электронами исследовали ученые


Профессор Эль-Наггар уточняет, что в лаборатории придерживаются идеи, заключающейся в разработке новых машин, которые могут использовать функционирующие живые клетки, как гибридную биотико-абиотическую систему. На этом основана попытка построения базы для поколения новой живой электроники.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:30
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