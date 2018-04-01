Ученые: Родители из-за неправильного воспитания детей стали виновниками асоциального поведения молодежи

Взрослые люди беспокоятся, чтобы их дети всегда были на виду и не уходили из дома, а потому часто позволяют малышам пользоваться смартфонами или электронными игрушками. Однако такие предметы не могут научить их важным жизненным принципам, потому что правила поведения закладываются во время живого общения и игр.Ученые не призывают родителей оказаться от таких игрушек, но рекомендуют ограничить их взаимодействие с ребятами. Также не стоит постоянно контролировать их жизнь, потому что они могут быстрее доверять родителям и сами задумаются над последствиями совершенных поступков.