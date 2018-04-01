Жителей Швейцарии напугало появление трех НЛО в небе

Сначала люди заметили объект, который решил зависнуть в воздухе и осматривал территорию. Затем к нему присоединились остальные корабли пришельцев и создали фигуру в виде треугольника. Они не спешили скрываться от землян, которые были поражены такими событиями и сразу запечатлели НЛО на камеры.Пользователи сетей не смогли логически пояснить данный инцидент. Многие юзеры считали, что гуманоиды решили ближе познакомиться с новыми территориями и показали свои технологии. Скептики предположили, что это были беспилотники, хотя не понимали, зачем им нужно было столь долго оставаться на месте.