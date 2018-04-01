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Новое видео стало неопровержимым доказательством существование инопланетян на Луне

В сетях было опубликовано видео, вызвавшее восторг у исследователей. Оно стало неопровержимым доказательством существование инопланетян на Луне, вызвав разную реакцию среди пользователей.

Новое видео стало неопровержимым доказательством существование инопланетян на Луне


Перед созданием сюжета авторы исследовали множество материалов, собранных NASA за долгий период. Они сразу обратили внимание на повторы странных сооружений, возникающие в разных уголках спутника Земли. Это является неоспоримым подтверждением жизни гуманоидов на поверхности, а юзеры после просмотра стали требовать продолжить данную тему и провести раскопки во время миссии.



Исследователь sreetcap1 отметил, что сооружения показывают, как внеземные существа колонизировали небесное тело. С ним были согласны многие люди. Некоторые скептики предположили, что это могут быть обычные скальные образования, так как агентство не будет раскрывать свои секреты обществу.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:20
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