Новое видео стало неопровержимым доказательством существование инопланетян на Луне

Перед созданием сюжета авторы исследовали множество материалов, собранных NASA за долгий период. Они сразу обратили внимание на повторы странных сооружений, возникающие в разных уголках спутника Земли. Это является неоспоримым подтверждением жизни гуманоидов на поверхности, а юзеры после просмотра стали требовать продолжить данную тему и провести раскопки во время миссии.Исследователь sreetcap1 отметил, что сооружения показывают, как внеземные существа колонизировали небесное тело. С ним были согласны многие люди. Некоторые скептики предположили, что это могут быть обычные скальные образования, так как агентство не будет раскрывать свои секреты обществу.