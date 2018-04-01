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Ученые разработали чип улучшающий память человека

Учеными Соединенных Штатов Америки представлена новая инновационная разработка. Это специальный чип, возможности которого позволяют значительно улучшить память человека, а так же продвинуться в вопросах успешного лечения болезни Альцгеймера. Из сообщений разработчиков известно, что удалось достичь значительного прорыва, как в медицине, так и науке в целом.

Небольших размеров устройство, представленное киберпротезом, специалисты вживляют непосредственно в область мозга. Далее улавливаются и усиливаются импульсы, которые ответственны за хранение и поступление за длительный период времени информации. Особо отмечается, что в функции чипа заложена не только способность запоминания новой информации, есть так же возможность воспоминания забытых прошедших событий, а так же дат и других сведений наиболее важного характера.

Ученые разработали чип улучшающий память человека


Работа алгоритма чипа создавалась с использованием команды испытуемых, которые добровольно приняли участие в лабораторных тестированиях разработки. Специалисты утверждают, что подобный киберпротез окажет помощь пациентам с симптомами старческого слабоумия, а так же буде полезен для пациентов с болезнью Альцгеймера.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:00
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