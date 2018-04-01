Ученые разработали чип улучшающий память человека

Небольших размеров устройство, представленное киберпротезом, специалисты вживляют непосредственно в область мозга. Далее улавливаются и усиливаются импульсы, которые ответственны за хранение и поступление за длительный период времени информации. Особо отмечается, что в функции чипа заложена не только способность запоминания новой информации, есть так же возможность воспоминания забытых прошедших событий, а так же дат и других сведений наиболее важного характера.Работа алгоритма чипа создавалась с использованием команды испытуемых, которые добровольно приняли участие в лабораторных тестированиях разработки. Специалисты утверждают, что подобный киберпротез окажет помощь пациентам с симптомами старческого слабоумия, а так же буде полезен для пациентов с болезнью Альцгеймера.