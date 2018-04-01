Специалисты рассказали, какие овощи и фрукты опасно есть весной
Весной, когда только появляются многие свежие овощи и фрукты, нельзя бездумно их скупать. Специалисты объяснили, какие угрозы могут таить в себе ранние овощи и фрукты.
Традиционно весной начинает расширяться ассортимент фруктов-овощей в магазинах и на рынках. Специалисты предупреждают, что большая их часть перед прилавками проходит химическую обработку с использованием вредных для здоровья хзимикатов. Многие из них могут вызвать серьезные нарушения или заболевания у потребителя.
Красивая и полезная на первый взгляд продукция при дегустации вызывает разочарование. Всему виной использование нитратов, которые ухудшают вкус: фрукты приобретают пресный вкус, а овощи бывают твердые и не зрелые.
Эксперты советуют раннюю весеннюю фруктово-овощную продукцию покупать в магазинах, более того – в крупных сетевых супермаркетах.
Традиционно весной начинает расширяться ассортимент фруктов-овощей в магазинах и на рынках. Специалисты предупреждают, что большая их часть перед прилавками проходит химическую обработку с использованием вредных для здоровья хзимикатов. Многие из них могут вызвать серьезные нарушения или заболевания у потребителя.
Красивая и полезная на первый взгляд продукция при дегустации вызывает разочарование. Всему виной использование нитратов, которые ухудшают вкус: фрукты приобретают пресный вкус, а овощи бывают твердые и не зрелые.
Эксперты советуют раннюю весеннюю фруктово-овощную продукцию покупать в магазинах, более того – в крупных сетевых супермаркетах.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:00