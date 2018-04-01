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Специалисты рассказали, какие овощи и фрукты опасно есть весной

Весной, когда только появляются многие свежие овощи и фрукты, нельзя бездумно их скупать. Специалисты объяснили, какие угрозы могут таить в себе ранние овощи и фрукты.
Специалисты рассказали, какие овощи и фрукты опасно есть весной


Традиционно весной начинает расширяться ассортимент фруктов-овощей в магазинах и на рынках. Специалисты предупреждают, что большая их часть перед прилавками проходит химическую обработку с использованием вредных для здоровья хзимикатов. Многие из них могут вызвать серьезные нарушения или заболевания у потребителя.

Красивая и полезная на первый взгляд продукция при дегустации вызывает разочарование. Всему виной использование нитратов, которые ухудшают вкус: фрукты приобретают пресный вкус, а овощи бывают твердые и не зрелые.

Эксперты советуют раннюю весеннюю фруктово-овощную продукцию покупать в магазинах, более того – в крупных сетевых супермаркетах.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:00
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