Специалисты рассказали, какие овощи и фрукты опасно есть весной

Традиционно весной начинает расширяться ассортимент фруктов-овощей в магазинах и на рынках. Специалисты предупреждают, что большая их часть перед прилавками проходит химическую обработку с использованием вредных для здоровья хзимикатов. Многие из них могут вызвать серьезные нарушения или заболевания у потребителя.Красивая и полезная на первый взгляд продукция при дегустации вызывает разочарование. Всему виной использование нитратов, которые ухудшают вкус: фрукты приобретают пресный вкус, а овощи бывают твердые и не зрелые.Эксперты советуют раннюю весеннюю фруктово-овощную продукцию покупать в магазинах, более того – в крупных сетевых супермаркетах.