Весной кроме психических расстройств у людей возникают дерматологические и гормональные проблемы – Медики
Весной люди часто испытывают различные недомогания из-за ослабленного организма, но также могут быть подвержены опасным расстройствам. Медики отметили, что кроме проблем с психикой у них могут возникнуть дерматологические и гормональные проблемы, что также касается аллергии и болезней ЖКТ.
Депрессия вместе с упадком сил и пессимизмом возникают из-за сбоя биологических ритмов, пытающихся привыкнуть к новому режиму. Также он негативно отражается на работе сальных желез, активизируя деятельность микроорганизмов. Гормоны влияют на работу щитовидной и поджелудочной железы, так что во время сбоев могут возникнуть заболевания различных органов.
Растения во время цветения провоцируют аллергические реакции, а также слизистая оболочка желудка становится слабой после зимнего периода. Неправильное питание или диета вызывают гастрит, панкреатит или проблемы с кишечником.
Депрессия вместе с упадком сил и пессимизмом возникают из-за сбоя биологических ритмов, пытающихся привыкнуть к новому режиму. Также он негативно отражается на работе сальных желез, активизируя деятельность микроорганизмов. Гормоны влияют на работу щитовидной и поджелудочной железы, так что во время сбоев могут возникнуть заболевания различных органов.
Растения во время цветения провоцируют аллергические реакции, а также слизистая оболочка желудка становится слабой после зимнего периода. Неправильное питание или диета вызывают гастрит, панкреатит или проблемы с кишечником.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:30