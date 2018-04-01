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Весной кроме психических расстройств у людей возникают дерматологические и гормональные проблемы – Медики

Весной люди часто испытывают различные недомогания из-за ослабленного организма, но также могут быть подвержены опасным расстройствам. Медики отметили, что кроме проблем с психикой у них могут возникнуть дерматологические и гормональные проблемы, что также касается аллергии и болезней ЖКТ.

Депрессия вместе с упадком сил и пессимизмом возникают из-за сбоя биологических ритмов, пытающихся привыкнуть к новому режиму. Также он негативно отражается на работе сальных желез, активизируя деятельность микроорганизмов. Гормоны влияют на работу щитовидной и поджелудочной железы, так что во время сбоев могут возникнуть заболевания различных органов.

Весной кроме психических расстройств у людей возникают дерматологические и гормональные проблемы – Медики


Растения во время цветения провоцируют аллергические реакции, а также слизистая оболочка желудка становится слабой после зимнего периода. Неправильное питание или диета вызывают гастрит, панкреатит или проблемы с кишечником.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:30
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