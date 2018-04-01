Щавель улучшает работу ЖКТ, очищает организм от токсинов и снимает головные боли – Медики
Медики называют щавель самым полезным весенним растением, имеющим большое количество витаминов. Он улучшает работу ЖКТ, очищает организм от токсинов и снимает головные боли, а также может бороться с другими недугами.
В его листьях есть большое количество витаминов В и С, позволяющих человеку избавиться от анемии, авитаминоза и простуды, а также улучшить работу головного мозга. Белки помогают держать мышцы в тонусе, а кислота становится провокатором выделения желудочного сока, что особенно полезно при переедании. Также растение снимает болевые ощущения во время менструального цикла у женщин и уменьшает обильность выделений.
Щавель улучшает кровообращение и нормализует давление, а отвар быстро лечит мигрень и головные боли. Кроме зеленого борща его можно использовать в качестве начинки для пирогов или добавлять вместе с мятой в салат из тунца, заправленный сливочным соусом.
В его листьях есть большое количество витаминов В и С, позволяющих человеку избавиться от анемии, авитаминоза и простуды, а также улучшить работу головного мозга. Белки помогают держать мышцы в тонусе, а кислота становится провокатором выделения желудочного сока, что особенно полезно при переедании. Также растение снимает болевые ощущения во время менструального цикла у женщин и уменьшает обильность выделений.
Щавель улучшает кровообращение и нормализует давление, а отвар быстро лечит мигрень и головные боли. Кроме зеленого борща его можно использовать в качестве начинки для пирогов или добавлять вместе с мятой в салат из тунца, заправленный сливочным соусом.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:00