Щавель улучшает работу ЖКТ, очищает организм от токсинов и снимает головные боли – Медики

В его листьях есть большое количество витаминов В и С, позволяющих человеку избавиться от анемии, авитаминоза и простуды, а также улучшить работу головного мозга. Белки помогают держать мышцы в тонусе, а кислота становится провокатором выделения желудочного сока, что особенно полезно при переедании. Также растение снимает болевые ощущения во время менструального цикла у женщин и уменьшает обильность выделений.Щавель улучшает кровообращение и нормализует давление, а отвар быстро лечит мигрень и головные боли. Кроме зеленого борща его можно использовать в качестве начинки для пирогов или добавлять вместе с мятой в салат из тунца, заправленный сливочным соусом.