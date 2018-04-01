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Ученые: Блюда из телячьих сердец и аорты нормализуют обмен веществ и понижают уровень холестерина

Российские ученые вместе с японскими коллегами выяснили, что Блюда из телячьих сердец и аорты нормализуют обмен веществ и понижают уровень холестерина. Их можно использовать для профилактики ожирения и атеросклероза.

Они провели ряд опытов над грызунами, которые перед этим придерживались диеты с высоким уровнем жиров. После добавления в рацион таких продуктов, уровень холестерина стал нормальным. Повышенные аналоги становятся виновниками развития сердечных недугов, после чего у человека случается инсульт или инфаркт.

Ученые: Блюда из телячьих сердец и аорты нормализуют обмен веществ и понижают уровень холестерина


Также блюда позволяют восстановить липидный обмен, после чего жир кроме выработки энергии начинает выводиться из организма, а не скапливаться в тканях органов. Такой процесс может быть связан с веществами в сердце и аорте животных, которые активизируют метаболизм.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00
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