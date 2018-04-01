Ученые: Блюда из телячьих сердец и аорты нормализуют обмен веществ и понижают уровень холестерина

Они провели ряд опытов над грызунами, которые перед этим придерживались диеты с высоким уровнем жиров. После добавления в рацион таких продуктов, уровень холестерина стал нормальным. Повышенные аналоги становятся виновниками развития сердечных недугов, после чего у человека случается инсульт или инфаркт.Также блюда позволяют восстановить липидный обмен, после чего жир кроме выработки энергии начинает выводиться из организма, а не скапливаться в тканях органов. Такой процесс может быть связан с веществами в сердце и аорте животных, которые активизируют метаболизм.