Уникальные кадры появления Нибиру возле МКС вызвали панику у коспирологов
Конспирологи бьют тревогу, считая, что Нибиру наконец реально показала себя. Беспокойство вызвал красный круглый объект неизвестного происхождения, наблюдаемый за Международной космической станцией.
Независимые эксперты огласили, что Нибиру не только давно вошла в Солнечную систему (о чем они неоднократно предупреждали скептиков из числа практически всей половины населения Земли), но уже входит в гравитационное поле нашей планете. От МКС Нибиру находится в непосредственной близости и конспирологи уверены, что астронавты следят за неведомым объектом.
Как бы то ни было, но утверждать, что объект красного цвета является Нибиру просто смехотворно, считают ученые. Приход Планеты Х ознаменуют небывалые катаклизмы на Земле, однако наша планета ведет себя спокойно, не проявляя признаков беспокойства. По крайне мере, пока.
Независимые эксперты огласили, что Нибиру не только давно вошла в Солнечную систему (о чем они неоднократно предупреждали скептиков из числа практически всей половины населения Земли), но уже входит в гравитационное поле нашей планете. От МКС Нибиру находится в непосредственной близости и конспирологи уверены, что астронавты следят за неведомым объектом.
Как бы то ни было, но утверждать, что объект красного цвета является Нибиру просто смехотворно, считают ученые. Приход Планеты Х ознаменуют небывалые катаклизмы на Земле, однако наша планета ведет себя спокойно, не проявляя признаков беспокойства. По крайне мере, пока.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 03:00