Уникальные кадры появления Нибиру возле МКС вызвали панику у коспирологов

Независимые эксперты огласили, что Нибиру не только давно вошла в Солнечную систему (о чем они неоднократно предупреждали скептиков из числа практически всей половины населения Земли), но уже входит в гравитационное поле нашей планете. От МКС Нибиру находится в непосредственной близости и конспирологи уверены, что астронавты следят за неведомым объектом.Как бы то ни было, но утверждать, что объект красного цвета является Нибиру просто смехотворно, считают ученые. Приход Планеты Х ознаменуют небывалые катаклизмы на Земле, однако наша планета ведет себя спокойно, не проявляя признаков беспокойства. По крайне мере, пока.