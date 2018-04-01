АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Уникальные кадры появления Нибиру возле МКС вызвали панику у коспирологов

Конспирологи бьют тревогу, считая, что Нибиру наконец реально показала себя. Беспокойство вызвал красный круглый объект неизвестного происхождения, наблюдаемый за Международной космической станцией.

Уникальные кадры появления Нибиру возле МКС вызвали панику у коспирологов


Независимые эксперты огласили, что Нибиру не только давно вошла в Солнечную систему (о чем они неоднократно предупреждали скептиков из числа практически всей половины населения Земли), но уже входит в гравитационное поле нашей планете. От МКС Нибиру находится в непосредственной близости и конспирологи уверены, что астронавты следят за неведомым объектом.

Уникальные кадры появления Нибиру возле МКС вызвали панику у коспирологов


Как бы то ни было, но утверждать, что объект красного цвета является Нибиру просто смехотворно, считают ученые. Приход Планеты Х ознаменуют небывалые катаклизмы на Земле, однако наша планета ведет себя спокойно, не проявляя признаков беспокойства. По крайне мере, пока.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 03:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стартовали продажи ноутбука Dell XPS 15
Уникальные кадры появления Нибиру возле МКС
КНДР готовится к новому очередному ядерному
ASUS Zenfone 5 Lite доступен в России по цене 19
Дуров прокомментировал планируемую блокировку
Владимир Винокур не задумывается о своём возрасте
Ученые: Мыши спасают свою жизнь благодаря
Ученые: Полноценный английский завтрак помогает в
Родные в рамках закрытой траурной церемонии
Подтверждено название нового смартфона LG Q
Японцы нарушил запрет и убили 333 китов в
Кабмин РФ поддержал усиление контроля за оборотом
Поклонники раскритиковали голые фото Эмили
Инженеры создали материал, который невидим для
Уилл Смит устроил свидание с роботом Софией
Бельгия нацелена на отказ от атомных
Гастроэнтеролог: Переедание сладостей вредит
Эксперты оценили угрозу взрывов бытового газа в
Внедорожник Jeep Wrangler превратили в
В Нижнем Новгороде после кемеровской трагедии
Шэрон Стоун выставила на общее обозрение свой
В сеть выложили шпионские снимки обновлённого
Румынские охотники отомстили медведю после кражи
В выходные закроют восточный вестибюль станции
В Шанхае ввели в эксплуатацию автоматическую
Наследник Кейт Миддлтон и принца Уильяма после
Шварценеггер очнулся после сложной операции на
Жители Швейцарии выбрасывают мусор через границу
В столице РФ на Пасху запустят бесплатные
В Калининграде открылся первый дилерский центр
Просмотреть все новости