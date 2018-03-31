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Эксперты: Перинатальная депрессия у женщин культурных меньшинств часто остается недолеченной

В новой статье, исследователи из Университета штата Иллинойс призывают федеральных политиков выделить средства на диагностику и лечение перинатальной депрессии у женщин из числа меньшинств, которая зачастую остается недолеченной.
Эксперты: Перинатальная депрессия у женщин культурных меньшинств часто остается недолеченной


Эксперты требуют увеличить число медицинских работников, прошедших подготовку по методам скрининга и лечения.

Перинатальная депрессия – серьезное депрессивное состояние, которое возникает во время беременности или длится в течение первого года после родов, является наиболее распространенным осложнением подобного рода.

По оценкам, перинатальная депрессия в целом затрагивает примерно 12-19% женщин, но показатели среди женщин из числа меньшинств значительно выше. Исследователи считают, что до 43% латиноамериканок и до 28% афро-американских женщин страдают перинатальной депрессией.

Несмотря на повышенный риск проявления перинатальной депрессии среди латиноамериканских и афроамериканских женщин, исследования показали, что женщины из числа меньшинств значительно реже проходят скрининг и лечение симптомов.

Статью написали профессор из Университета Иллинойса Сандралуз Лара-Синисомо, доктор-психиатр Крист Т. Кларк из Северо-западного университета Фейнбергской медицинской школы и Джайме Вуд, аспирант Лондонского колледжа.

Исследователи отмечают, что наряду с финансовыми препятствиями, включая высокий уровень бедности и отсутствие медицинского страхования, в силу вступает и иммиграционный статус.

Согласно статье, стигматизация психических заболеваний и недоверие к системе здравоохранения, что характерно для американской культуры, более распространены среди афро-американских и латиноамериканских общин.

Многие женщины из числа меньшинств с низким доходом опасаются, что раскрытие симптомов психического заболевания приведет к потере опеки над детьми, поэтому установление доверия с медучреждениями имеет решающее значение, как говорит Лара-Синисомо.
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dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 17:06
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