Эксперты: Перинатальная депрессия у женщин культурных меньшинств часто остается недолеченной

Эксперты требуют увеличить число медицинских работников, прошедших подготовку по методам скрининга и лечения.Перинатальная депрессия – серьезное депрессивное состояние, которое возникает во время беременности или длится в течение первого года после родов, является наиболее распространенным осложнением подобного рода.По оценкам, перинатальная депрессия в целом затрагивает примерно 12-19% женщин, но показатели среди женщин из числа меньшинств значительно выше. Исследователи считают, что до 43% латиноамериканок и до 28% афро-американских женщин страдают перинатальной депрессией.Несмотря на повышенный риск проявления перинатальной депрессии среди латиноамериканских и афроамериканских женщин, исследования показали, что женщины из числа меньшинств значительно реже проходят скрининг и лечение симптомов.Статью написали профессор из Университета Иллинойса Сандралуз Лара-Синисомо, доктор-психиатр Крист Т. Кларк из Северо-западного университета Фейнбергской медицинской школы и Джайме Вуд, аспирант Лондонского колледжа.Исследователи отмечают, что наряду с финансовыми препятствиями, включая высокий уровень бедности и отсутствие медицинского страхования, в силу вступает и иммиграционный статус.Согласно статье, стигматизация психических заболеваний и недоверие к системе здравоохранения, что характерно для американской культуры, более распространены среди афро-американских и латиноамериканских общин.Многие женщины из числа меньшинств с низким доходом опасаются, что раскрытие симптомов психического заболевания приведет к потере опеки над детьми, поэтому установление доверия с медучреждениями имеет решающее значение, как говорит Лара-Синисомо.