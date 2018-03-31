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Ученые: Полноценный английский завтрак помогает в лечении рака простаты из-за жирной пищи

Ученые выяснили, что полноценный английский завтрак помогает в лечении рака простаты из-за жирной пищи. Она позволяет препаратам быстрее усваиваться организмом.

Это касается употребления абиратерона, который врачи рекомендуют принимать перед едой. Американские ученые во время исследования заметили, что эффективность лекарства вместе с таким завтраком возрастает в 10 раз, а также можно уменьшить его дозу. Оно контролирует симптомы и задержку в проведении химиотерапии, а также может остановить выработку тестостерона.

Ученые: Полноценный английский завтрак помогает в лечении рака простаты из-за жирной пищи


В результате патологические клетки не развиваются у пациентов с запущенными формами недуга. Во время опытов с участием 70 добровольцев, часть людей следовали обычному графику приема четырех таблеток. Вторая половина сократила количество до двух аналогов во время еды и получила лучшие результаты.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:41
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