Ученые: Полноценный английский завтрак помогает в лечении рака простаты из-за жирной пищи

Это касается употребления абиратерона, который врачи рекомендуют принимать перед едой. Американские ученые во время исследования заметили, что эффективность лекарства вместе с таким завтраком возрастает в 10 раз, а также можно уменьшить его дозу. Оно контролирует симптомы и задержку в проведении химиотерапии, а также может остановить выработку тестостерона.В результате патологические клетки не развиваются у пациентов с запущенными формами недуга. Во время опытов с участием 70 добровольцев, часть людей следовали обычному графику приема четырех таблеток. Вторая половина сократила количество до двух аналогов во время еды и получила лучшие результаты.