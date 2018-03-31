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Ученые: Мыши спасают свою жизнь благодаря крысиным слезам

Ученые обнаружили необычную технику защиты мышей от истребления крысами. Как оказалось, мелкие грызуны спасают свою жизнь благодаря крысиным слезам.

Ученые: Мыши спасают свою жизнь благодаря крысиным слезам


Сообщается, что ранее специалисты выяснили, что мышей отпугивает запах крысиной мочи. Однако после некоторых исследований ученые выявили еще один фактор, который отпугивает мелких грызунов от крыс. Команда исследователей под руководством Кадзусиге Тоухары выяснили, в чем секрет оборонительной техники мышей против их более крупного противника. Оказалось, что мелкие грызуны определенным образом реагируют на крысиные слезы. Выделив из данной жидкости белок CRP1, ученые определили, что это вещество вырабатывается в слезах крыс-самцов, воздействуя на половое влечение самок.

В рамках исследования, ученые пропитали данным белком фрагменты хлопка и поместили его в клетку с грызунами.

Исследователи зафиксировали необычное поведение мышей при запахе пропитанного хлопка. Мелкие грызуны буквально замирали, услышав аромат белка CRP1, чтобы не обратить на себя внимание противника неосторожным действием. Сердцебиение и температура животных при этом существенно снизилась. Ученые отметили, что мыши в подобном состоянии находятся еще в течение часа после обонятельного контакта с веществом. Глава группы исследователей отмечает, рассказал, что намерен более подробно изучить содержание крысиных слез.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:47
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