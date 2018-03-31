Падение китайской космической станции Tiangong-1 будет сложно увидеть в небе

Текущие оценки предполагают, что неисправная китайская станция Taingong-1 рухнет на поверхность Земли в это воскресенье, 1 апреля, в 12:15 с погрешностью в 9 часов. Таким образом, она может упасть в любое время дня. И, хотя некоторые догадки указывают на то, что станция рухнет на побережье Нью-Джерси, с таким же успехом она может попасть в любую точку между широтными линиями 43 градуса северной широты и 43 градуса южнее, что покрывает большую густонаселенную территорию.Так почему так трудно предсказать ее падение? Частью проблемы является странный способ перемещения Tiangong-1 - станция ускорится к своей предсказанной конечной скорости 27 000 км/ч, как только войдет в атмосферу, но на самом деле она падает очень медленно, и плотная атмосфера Земли будет еще более усложнять ситуацию.По словам Холдера Крага, руководителя Бюро космического мусора Европейского космического агентства (ESA), это перетаскивание, вызванное верхней атмосферой, может в действительности отправить космическую станцию в неопределенном направлении. Он сказал следующее в заявлении Reuters TV:«Очень редко можно увидеть что-то вроде этого: верхняя атмосфера создаст сопротивление, которое в конечном итоге приведет к остановке станции. Это сопротивление очень сложно понять и предсказать».Краг продолжал подчеркивать, что очень мало шансов на то, что космическая станция упадет кому-нибудь на голову, так как большая ее часть не переживет своего пламенного возвращения сквозь земную атмосферу. С самого начала космических полетов около 13 000 тонн космического мусора упали на поверхность, и никогда не было ни одной жертвы.Но это означает, что шансы увидеть падение Tiangong-1 чрезвычайно малы, так как есть обширная территория ее падения, когда это, наконец, произойдет. Кто-то потенциально увидит, как она рухнет с неба, но нет никакого способа гарантировать, жители каких городов смогут лицезреть это событие.