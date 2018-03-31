В Шанхае ввели в эксплуатацию автоматическую ветку метро

Местные СМИ сообщают, что новая ветка проложена в провинции Шанхая Миньхан. Продолжительность линии составит 6,7 км. Новое направление получило название «Пуцзян». Сообщается также, что на линии будет отстроено еще шесть станций, по рельсам которых пустят беспилотный транспорт. Стоит отметить, что всю ответственность за технические неполадки, а также за эксплуатацию самой ветки берет на себя компания Shanghai Keolis. Глава компании Shanghai Keolis Тянь Ифэн рассказал, что новая ветка рельсового транспорта оснащена автоматической беспилотной системой управления мирового масштаба. За безопасностью проследят специалисты при помощи систем наблюдения.После запуска линии «Пуцзян» в эксплуатацию общая площадь рельсовых линий Шанхая увеличится до 673 километров. Кроме того, количество станций возрастет до 395, в числе которых будут 53 пересадочные.