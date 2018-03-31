Ученые: Мозг приматов синхронно работает во время общения и наблюдения друг за другом

Во время наблюдений за особями было замечено, что они копируют жесты и мимику своих сородичей, что также относится к поведению, немного напоминая детей. Однако они зависят от положения в стае, и возраст не имеет значения. Участок органа с зеркальными нейронами помогает обезьянам синхронизировать объекты.Для эксперимента ученые выбрали самок, которые сидели в разных помещениях за стеклянной перегородкой. Одно животное сидело на стуле, который быстро перемещался к пище, а вторая особь стала повторять его движения. В этот момент приборы зафиксировали четкую работу в головном мозге.