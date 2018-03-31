Джиган не разрешает супруге выбирать место отдыха

Самойлова в рамках Instagram оставила пост, в котором рассказала, что их супружеская пара планирует очередное путешествие. По её словам, это обычно занимает несколько месяцев. Оксана поведала, что рэп-исполнитель согласовывает с ней только место отдыха, а всё остальное Джиган делает самостоятельно - выбирает отели и составляет расписание.Также девушка спросила у своих фолловеров, в каких странах хотели бы побывать они. Многие подписчики начали рассказывать, куда планируют или мечтают отправиться. Несколько фанатов Самойловой чётко обосновали свой выбор, описав минусы и плюсы желаемого пункта назначения. Пост Оксана сопроводила фотографией, на которой она запечатлена сзади на фоне гавайского неба. Публикация за 14 часов собрала более 298 тысяч лайков и около 4 тысяч комментариев.