Аппарат OSIRIS-REx повторил эксперимент Карла Сагана

Напомним, что в 1990 году эксперимент также касался Земли. Тогда Карл Саган предложил активировать научные приборы Galileo, чтобы попробовать отыскать на нашей планете признаки жизни, когда он делал гравитационный маневр вокруг Земли. Аппарат обнаружил на Земле метан, углекислый газ и кислород, которые являются главными признаками наличия на планете фотосинтеза. Помимо этого датчики Galileo зафиксировали множество радиосигналов и сделали снимки поверхности объекта.Новый эксперимент состоялся в начале прошлой осени. Участники проекта утверждают, что OSIRIS-REx тоже зафиксировал наличие жизни на Земле. Самое интересно, что при этом показатели атмосферы слегка изменились. Тем не менее, большая часть исследователей ожидала увеличение количества метана и углекислого газа. Действительно по сравнению с прошлыми результатами показатели метана и углекислого газа изменились на 12 и 14% соответственно.