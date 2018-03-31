С 4 по 11 апреля компания Huawei будет продавать устройства за 1000 рублей

Отмечается, что в эти дни в 11:00 по времени Москвы магазин будет продавать смартфоны и планшеты всего за 1000 рублей. Счастливчиками станут первые десять покупателей. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте. 4 апреля можно будет приобрести Huawei P9 Lite, 5 апреля - Huawei MediaPad M3 Lite Premium, 6 апреля - Honor 6C, 7 и 8 апреля - Huawei nova 2, 9 апреля - Honor 8, 10 и 11 апреля Honor 8 Pro и Honor 9 соответственно.Что касается второго раунда распродаж, то в период с 12 по 15 апреля на сайте shop.huawei.ru будут предоставляться скидки на такие модели девайсов как Honor View 10, Huawei Watch и Honor 9. Цена последнего снизится на 4 тысячи рублей, два первых устройства будут дешевле на 5 тысяч рублей, а остальные модели смартфонов и планшетов станут реализовывать со скидкой в 3 тысячи рублей.