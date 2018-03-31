Ученые: Древние окаменелости помогут узнать о вреде глобального потепления для человечества
Ученому Скоту Уингу после исследования территории Биг-Хорн удалось обнаружить древние окаменелости. Они помогут узнать о вреде глобального потепления для человечества.
Люди не способны изменить ход истории, однако с помощью таких открытий можно предотвратить грядущую катастрофу. Эта находка сформировалась во время высокой концентрации углекислого газа в атмосферных слоях, после чего потребовалось 150000 лет, чтобы она стала частью полезных ископаемых. Тогда Земля пережила период, аналогичный резкому повышению температуры.
В результате многие виды животных и растений вымерли, что также касается обитателей морских глубин. Опасная концентрация веществ в воздухе увеличила кислотность воды, но сейчас полученные сведения могут помочь ученым продолжить исследования.
Люди не способны изменить ход истории, однако с помощью таких открытий можно предотвратить грядущую катастрофу. Эта находка сформировалась во время высокой концентрации углекислого газа в атмосферных слоях, после чего потребовалось 150000 лет, чтобы она стала частью полезных ископаемых. Тогда Земля пережила период, аналогичный резкому повышению температуры.
В результате многие виды животных и растений вымерли, что также касается обитателей морских глубин. Опасная концентрация веществ в воздухе увеличила кислотность воды, но сейчас полученные сведения могут помочь ученым продолжить исследования.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:40