Ученые: Древние окаменелости помогут узнать о вреде глобального потепления для человечества

Люди не способны изменить ход истории, однако с помощью таких открытий можно предотвратить грядущую катастрофу. Эта находка сформировалась во время высокой концентрации углекислого газа в атмосферных слоях, после чего потребовалось 150000 лет, чтобы она стала частью полезных ископаемых. Тогда Земля пережила период, аналогичный резкому повышению температуры.В результате многие виды животных и растений вымерли, что также касается обитателей морских глубин. Опасная концентрация веществ в воздухе увеличила кислотность воды, но сейчас полученные сведения могут помочь ученым продолжить исследования.