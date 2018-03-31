АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Норвежский закон о защите животных превратил медвежат в “маменькиных сынков” - Ученые

Норвежский закон о защите животных запрещает охотникам убивать медведиц с детенышами. Однако ученые после наблюдений за животными отметили, что он превратил медвежат в “маменькиных сынков”.

Взрослые самки стали два года опекать подрастающее поколение, сделав его неприспособленным для жизни в условиях дикой природы. Также мамы стали пренебрегать спариваниями с самцами, после чего резко уменьшилась популяция бурых медведей. Человек стал невольным виновником нарушения естественных процессов, желая защитить особей.

Норвежский закон о защите животных превратил медвежат в “маменькиных сынков” - Ученые


Сейчас на территории страны можно везде заметить самок и медвежат, которые не боятся охотников и прекрасно понимают свои преимущества после принятия закона. Вот только природа от этого пострадала, чего нельзя сказать о зоне Чернобыля. После радиации там появились новые виды животных, возродившихся после уничтожения, которые размножаются. Растения тоже радуют гостей своим внешним видом, потому что люди не вмешиваются в ход вещей.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин поздравил Лайму Вайкуле с днём
Фондовая биржа Нью-йорка рассмотрит покупку
Лолита готовит для своих слушателей подарок на
Ученые: Древние окаменелости помогут узнать о
SpaceX успешно вывела спутники Iridium NEXT, но
В апреле начнут принимать заказы на UMIDIGI A1 Pro
Александра Гозиас показала свое первое занятие по
Самбурская призывает женщин пить воду и «не жрать
Летом на МКС отправят спутники воспитанников
Вера Брежнева напомнила женщинам о мерах
Алексей Кудряшов заявил, что мама Анастасии
Пользователи уверены, что Дмитрия Тарасова
Toyota отзывает новые Camry из-за дефекта поршней
Багдасарян показала своего возлюбленного на
Саша Артемова обожает свою собаку
Volkswagen снижает кредитные ставки для россиян
Очередной завтрак Рудковской украсили
Lexus предложит своим клиентам облизывать руль
По мнению зрителей, никто не портит репутацию
Норвежский закон о защите животных превратил
Возле мексиканского госпиталя камеры наблюдения
Антон Гусев показал Backstage их фотосессии с
Дарья Пынзарь боится прививать своих детей
Марина Африкантова бросила кошку в квартире одну
“Алмазный” НЛО на Гавайях привлек к себе внимание
Snapchat после увольнений сотрудников сэкономит
Наталья Солженицына призывает тщательно
Цыплята могут ломать твердую скорлупу при
Ольга Рапунцель хочет провести ритуал от сглаза
Алена Водонаева шокировала подписчиков чересчур
Просмотреть все новости