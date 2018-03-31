Норвежский закон о защите животных превратил медвежат в “маменькиных сынков” - Ученые
Норвежский закон о защите животных запрещает охотникам убивать медведиц с детенышами. Однако ученые после наблюдений за животными отметили, что он превратил медвежат в “маменькиных сынков”.
Взрослые самки стали два года опекать подрастающее поколение, сделав его неприспособленным для жизни в условиях дикой природы. Также мамы стали пренебрегать спариваниями с самцами, после чего резко уменьшилась популяция бурых медведей. Человек стал невольным виновником нарушения естественных процессов, желая защитить особей.
Сейчас на территории страны можно везде заметить самок и медвежат, которые не боятся охотников и прекрасно понимают свои преимущества после принятия закона. Вот только природа от этого пострадала, чего нельзя сказать о зоне Чернобыля. После радиации там появились новые виды животных, возродившихся после уничтожения, которые размножаются. Растения тоже радуют гостей своим внешним видом, потому что люди не вмешиваются в ход вещей.
Взрослые самки стали два года опекать подрастающее поколение, сделав его неприспособленным для жизни в условиях дикой природы. Также мамы стали пренебрегать спариваниями с самцами, после чего резко уменьшилась популяция бурых медведей. Человек стал невольным виновником нарушения естественных процессов, желая защитить особей.
Сейчас на территории страны можно везде заметить самок и медвежат, которые не боятся охотников и прекрасно понимают свои преимущества после принятия закона. Вот только природа от этого пострадала, чего нельзя сказать о зоне Чернобыля. После радиации там появились новые виды животных, возродившихся после уничтожения, которые размножаются. Растения тоже радуют гостей своим внешним видом, потому что люди не вмешиваются в ход вещей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30