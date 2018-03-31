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“Алмазный” НЛО на Гавайях привлек к себе внимание уфологов

“Алмазный” НЛО на Гавайях привлек к себе внимание уфологов, заметивших объект над горной вершиной Халейва. Его удалось запечатлеть на камеру, после чего снимок появился в сетях.

Он тогда немного завис над облаком, и немного изменил свои формы, но поразил экспертов необычный внешним видом. Возможно, НЛО оказался на месте происшествия после падения своих собратьев, пытаясь найти их следы. Пока исследователи уверены, что это чудо является внеземным кораблем пришельцев.

“Алмазный” НЛО на Гавайях привлек к себе внимание уфологов


Пользователи сетей во время просмотра тоже поддержали мнение уфологов, хотя скептики не нашли в сюжете ничего необычного. Раньше были сообщения о секретной базе гуманоидов, замеченной на местной святыне Бутана. До сих пор все восхождения на Канкар-Пунсум заканчивались неудачами, а местные жители часто говорят о незримых существах, охраняющих свои владения.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:10
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