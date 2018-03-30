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Ученые предположительно обнаружили в облаках Венеры инопланетную жизнь

В поисках внеземной жизни ученые перевернули всевозможные планеты. Теперь же ученые исследуют новую перспективу в поисках жизни за пределами Земли: облака Венеры.

Ученые предположительно обнаружили в облаках Венеры инопланетную жизнь


Международная команда исследователей, возглавляемая планетологом Санджаем Лимае из Университета Висконсина-Мэдисона в области космической науки и инженерного центра, предполагает атмосферу Венеры как возможную нишу для внеземной микробной жизни.

«У Венеры было достаточно времени для самостоятельной эволюции жизни», объясняет Лимай, отмечая, что некоторые модели предполагают, что у Венеры когда-то был обитаемый климат с жидкой водой на ее поверхности в течение 2 миллиардов лет. «Это намного дольше, чем считается на Марсе».

По словам соавтора Дэвида Дж, на Земле наземные микроорганизмы, в основном бактерии, могут попасть в атмосферу, где они были найдены живыми на высотах до 41 километра.

Существует также растущий каталог микробов, которые, как известно, обитают в невероятно суровых условиях на нашей планете, включая горячие источники Йеллоустоуна, глубоководные гидротермальные жерла, токсичный осадок загрязненных районов и кислых озер во всем мире.

«На Земле мы знаем, что жизнь может процветать в очень кислых условиях, может питаться углекислым газом и вырабатывать серную кислоту», - говорит Ракеш Могул, профессор биологической химии Калифорнийского государственного политехнического университета, Помона. Он отмечает, что облачная, сильно отражающая и кислая атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа и водных капель, содержащих серную кислоту.

Подтверждением того, что атмосфера Венеры может быть правдоподобной нишей для жизни, является серия космических зондов на планете, запущенных в период между 1962 и 1978 годами. Миссии показали, что условия температуры и давления в нижней и средней частях венерианских высот атмосферы между 40 и 60 километров - не препятствовали бы микробной жизни. Известно, что поверхностные условия на планете являются негостеприимными, температура которых достигает 450 °C.

«В облаках Венеры зафиксированы некие эпизодические темные, серные насыщенные пятна. Эти пятна сохраняются в течение нескольких дней, постоянно изменяя их форму и контрасты, и кажутся зависимыми от масштаба», - рассказал Лимай.

Частицы, составляющие темные пятна, имеют почти те же размеры, что и некоторые бактерии на Земле, хотя приборы, прозондировавшие атмосферу Венеры, не способны различать материалы органической или неорганической природы.

«Чтобы знать наверняка, нам нужно отправиться туда и непосредственно исследовать облака. Венера может стать захватывающей новой главой в исследовании астробиологии». – заявил Лимай.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:18
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