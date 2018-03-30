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Ученые: Если бы люди вернулись к началу времен, то не смогли бы снова эволюционировать

В эволюционном древе жизни «бактерии» превращаются «рыбу» и «земноводных», проходят через все массовые вымирание и заканчиваются «людьми». В великой игре жизни на Земле люди не только смогли эволюционировать, но и поднялись на вершину жизни. Однако согласно одной эволюционной теории, люди вообще могли бы не развиться на Земле.

Ученые: Если бы люди вернулись к началу времен, то не смогли бы снова эволюционировать


В 1989 году Стивен Джей Гулд опубликовал «Wonderful Life», в котором основное внимание уделяется группе хорошо сохранившихся окаменелостей сразу после Камбрийского взрыва, периода, в котором развивались многие новые формы жизни. Гоулд утверждает, что многие из ныне вымерших видов того времени были так же хорошо приспособлены, чтобы выжить, как вид. Это означает, что удача иногда может играть большую роль в эволюции, чем естественный отбор или полезные адаптации.

Далее Гулд говорит, что если перевернуть историю Земли до начала и разрешить ей снова играть в самых разных условиях, эволюция жизни будет радикально иной, может быть, даже неузнаваемой. Частично это объясняется тем фактом, что естественный отбор зависит от случайных мутаций в ДНК и что условия, приводящие к определенной, полезной мутации, могут быть чрезвычайно редкими. По сути, Гулд спорит об эволюционном эквиваленте «эффекта Бабочки».

Однако есть еще одна школа мысли: «Конвергентная эволюция».

Эта теория утверждает, что разные формы жизни могут самостоятельно развивать сходные черты, чтобы выжить в подобных условиях, и могут делать это снова и снова. Даже если первая лягушка была убита неудачей (скажем, молнией), ее эволюционные предки могут создать другую лягушку, которая могла бы выжить.

Эта идея была подтверждена в новых исследованиях, опубликованных в Current Biology, которые отслеживали развитие пауков на нескольких островах Гавай.

Виды пауков, изолированные от своих отдельных островов и предков золотого цвета, независимо превратились в черных или белых в виде камуфляжа в нескольких случаях. Это подтвердило идею о том, что даже если один конкретный вид вымирает, другой подобный вид, вероятно, возникнет в одной и той же среде, несмотря на превратности судьбы.

Пока неясно, были ли люди неотвратимыми на Земле, но если ученые надеются найти разумную жизнь на других планетах, для этого надо лучше узнать больше об эволюции человечества.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:01
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