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Ученые: система образования дискриминирует "сов"

Расписание в образовательных учреждениях не идет на пользу "совам", ведь их биологические ритмы сбиваются и это находит свое отражение в плохой успеваемости. Более того, специалисты смогли выяснить, что университетский режим подходит лишь 40% учащихся.

Ученые: система образования дискриминирует "сов"


Человеческая активность во многом определяется циркадными (биологическими) ритмами. Если определенное расписание дня не подходит биологическим часам, человек не может как следует сосредоточиться, его внимание снижается, равно как и способность к обучению. Несколько социологов решили изучить взаимосвязь между циркадными ритмами и успеваемостью студентов из Северо-восточного университета.

Два года ученые изучали суточные ритмы учащихся и поделили их на "жаворонков" и "сов", после чего сравнили статистику с их академической успеваемостью. Как оказалось, "совы" страдают от неподходящего им графика обучения, что негативно влияет на успеваемость. Ученые уверены, что система образования недостаточно гибкая.
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Общество / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 09:50
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