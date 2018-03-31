Вербное воскресенье: Традиции и обычаи праздника

Перед появлением Господа в городе, он показал чудо воскрешения Лазаря, о чем красноречиво говорит Библия. Тогда многие люди поверили в его божественную суть, хотя раньше Христос тоже совершал аналогичные поступки. Жители Иерусалима встречали Спасителя с пальмовыми ветвями в руках, а первосвященники искали любые способы расправиться с ненавистным соперником. Народ верил, что Иисус станет новым правителем иудеев и освободит их от римской тирании, но он пришел в этот мир для другой цели, закончив свою жизнь на кресте. Первые христиане тоже встречали этот день с тропическими растениями в руках, а россияне заменили оливы и розмарин веточками вербы. Их ломали в вечером накануне воскресенья, чтобы потом освятить на утренней службе. Наши предки считали их волшебными растениями, сохраняющими дом от нечистой силы.Обед состоял из каши, блинов и постной выпечки, потому что мясные деликатесы были запрещены из-за продолжающегося поста. Также люди воздерживались от застолий и уделяли время духовным нуждам, очищая себя перед Пасхой. В этот день нельзя проводить уборку или заниматься шитьем, но пересадка комнатных растений могла принести хозяевам достаток в будущем. Также можно посадить толстянку, чтобы увеличить поток денег. Вербные почки обладают целительной силой и хозяйки раньше добавляли их выпечку, а знахари рекомендовали съедать 9 сережек с мыслями о здоровье. Также можно пускать ветки по воде, чтобы привлечь к себе добро и обязательно побить ими своих близких людей для избавления от недугов. Освященные символы праздника хранятся за иконами год, защищая своих владельцев от пожаров и воров. Потом их нужно сжечь, чтобы избавиться от накопившегося негатива, но не выбрасывать из дома раньше срока.Лица, страдающие от мигрени, могли решить проблему с помощью старинного обряда. Субботним вечером после расчесывания волос выпавшие волосинки кладутся в банку и заливаются водой. Потом жидкость выливается перед деревом, и недуг уходит вместе с нею. Для избавления от бедности нужно держать ветку вербы в левой руке и читать молитву “Отче наш”, после чего перекреститься и попросить Бога решить данную ситуацию, не забыв освятить растение на следующий день. Три вербные почки нужно съесть и запить святой водой, если важное дело требует решения, но прибегать к такому способу можно только в крайних случаях. Есть особый оберег, защищающий семью от разных неприятностей. Его делают только в этот день утром. Нужно срезать ветви, аналогичные количеству людей, после чего побывать с ними в храме. Затем дома после употребления освященной жидкости сплести из них косу, мысленно представляя лица родственников, а дальше нужно образовать из нее венок. Потом самое старшее лицо в доме держит его перед иконой Богородицы и три раза говорит слова: “Святой Павел вербой махал и врагов от всех отгонял. Вербное воскресенье люди почитают, а злые лица от дома отлетают. Затем дома после употребления освященной жидкости сплести из них косу, мысленно представляя лица родственников, а дальше нужно образовать из нее венок. Потом самое старшее лицо в доме держит его перед иконой Богородицы и три раза говорит слова: “Святой Павел вербой махал и врагов от всех отгонял. Вербное воскресенье люди почитают, а злые лица от дома отлетают. Аминь”. Этот символ праздника тоже хранится в доме возле икон.