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Жители Корнуолла были напуганы видом огромного черного НЛО в небе

В сетях были опубликованы фото, сделанные свидетелями события из Корнуолла. Жители города были напуганы видом огромного черного НЛО в небе, неподвижно зависшего над морем.

Любитель серфинга первым заметил внеземной объект в форме шара, после чего не мог понять, откуда он мог появиться в этом месте. Некоторые лица предположили, что это была стая птиц, но потом изменили мнение, когда аналогичны события стали происходить в других местах.

Жители Корнуолла были напуганы видом огромного черного НЛО в небе


Также НЛО удивил горожан своим мерцанием, после чего решил исчезнуть на глазах у зрителей. Пока исследователи выясняют все подробности события, а ученые предпочитают хранить молчание.
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:10
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