Жители Корнуолла были напуганы видом огромного черного НЛО в небе

Любитель серфинга первым заметил внеземной объект в форме шара, после чего не мог понять, откуда он мог появиться в этом месте. Некоторые лица предположили, что это была стая птиц, но потом изменили мнение, когда аналогичны события стали происходить в других местах.Также НЛО удивил горожан своим мерцанием, после чего решил исчезнуть на глазах у зрителей. Пока исследователи выясняют все подробности события, а ученые предпочитают хранить молчание.