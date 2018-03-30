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Солист "Непары" Александр Шоуа рассказал во время концерта о распаде группы

Александр Шоуа, являющийся вокалистом поп-коллектива "Непара", рассказал о причинах её распада прямо во время концерта.

В ходе выступления в Пензе певец со сцены заявил, что он и Виктория Талашинская в какой-то момент перестали выступать вместе, потому что хотели попробовать свои силы сольно.

Солист "Непары" Александр Шоуа рассказал во время концерта о распаде группы

При этом артист отметил, что без Виктории группа никогда бы не смогла добиться такой популярности, которой пользуется по сей день.

«Лицо было знакомо людям, голос был знаком. И когда человек ходит по кругу и возвращается на то место, откуда он ушёл, он всегда вспоминает что-то хорошее из прошлого. И я понял, что непростительно будет потерять то, что достигнуто таким неимоверным трудом», - сказал публике Александр.

Солист "Непары" Александр Шоуа рассказал во время концерта о распаде группы

Шоуа добавил, что ему захотелось возродить дуэт внезапно. Как поведал исполнитель, однажды он просто позвонил Талашинской и попросил её снова начать гастролировать. Виктория, в свою очередь, ни секунды не колебалась и ответила утвердительно.

Во время шоу в Пензе Шоуа поговорил со зрителями и на другие темы, в частности, поделился некоторыми историями, случившимися с ними в жизни. Поклонникам, конечно же, очень понравился такой дружелюбный настрой кумира.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 18:46
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