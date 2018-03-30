Солист "Непары" Александр Шоуа рассказал во время концерта о распаде группы

«Лицо было знакомо людям, голос был знаком. И когда человек ходит по кругу и возвращается на то место, откуда он ушёл, он всегда вспоминает что-то хорошее из прошлого. И я понял, что непростительно будет потерять то, что достигнуто таким неимоверным трудом», - сказал публике Александр.

В ходе выступления в Пензе певец со сцены заявил, что он и Виктория Талашинская в какой-то момент перестали выступать вместе, потому что хотели попробовать свои силы сольно.При этом артист отметил, что без Виктории группа никогда бы не смогла добиться такой популярности, которой пользуется по сей день.Шоуа добавил, что ему захотелось возродить дуэт внезапно. Как поведал исполнитель, однажды он просто позвонил Талашинской и попросил её снова начать гастролировать. Виктория, в свою очередь, ни секунды не колебалась и ответила утвердительно.Во время шоу в Пензе Шоуа поговорил со зрителями и на другие темы, в частности, поделился некоторыми историями, случившимися с ними в жизни. Поклонникам, конечно же, очень понравился такой дружелюбный настрой кумира.