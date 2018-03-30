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Ксении Бородиной припомнили её откровенные съёмки до Курбана Омарова

Ксении Бородиной припомнили её откровенные съёмки в журнале Playboy до Курбана Омарова после того, как Ольга Бузова в третий раз стала девушкой с обложки и взбудоражила эротическими снимками.

Ведущая "Дома-2" стала украшением мартовского номера мужского журнала. Одних фото Бузовой порадовали, а другим показались неуместными на фоне траура в России.

Ксении Бородиной припомнили её откровенные съёмки до Курбана Омарова

Поскольку Playboy много лет сотрудничает с проектом, и в журнал попадали самые разные героини, поклонники шоу начали вспоминать самые горячие фотографии, выпущенные за последнее десятилетие.

Так, в эротическом издании "засветились" не только Ольга, Алёна Водонаева и Виктория Карасёва, но и прилежная мать и жена Ксения Бородина. В 2011 году последняя строила любовь с участником проекта Михаилом Терёхиным. Тогда же звезду пригласили сняться для Playboy, и Ксения предстала в максимально откровенных образах.

Ксении Бородиной припомнили её откровенные съёмки до Курбана Омарова

На ведущей было только нижнее бельё, открывающее пышную грудь и прочие прелести. Стоит отметить, что до этого Бородина была замечена и в более пошлых фотосессиях.

Сегодня 35-летняя знаменитость показывает исключительно семейную и деловую сторону своей жизни. В этом году Ксения с Курбаном Омаровым даже получили премию "Пара года".

Ранее Ксения Бородина объявила о новом кастинге "Дома-2" в Петербурге.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:39
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