Ксении Бородиной припомнили её откровенные съёмки до Курбана Омарова
Ксении Бородиной припомнили её откровенные съёмки в журнале Playboy до Курбана Омарова после того, как Ольга Бузова в третий раз стала девушкой с обложки и взбудоражила эротическими снимками.
Ведущая "Дома-2" стала украшением мартовского номера мужского журнала. Одних фото Бузовой порадовали, а другим показались неуместными на фоне траура в России.
Поскольку Playboy много лет сотрудничает с проектом, и в журнал попадали самые разные героини, поклонники шоу начали вспоминать самые горячие фотографии, выпущенные за последнее десятилетие.
Так, в эротическом издании "засветились" не только Ольга, Алёна Водонаева и Виктория Карасёва, но и прилежная мать и жена Ксения Бородина. В 2011 году последняя строила любовь с участником проекта Михаилом Терёхиным. Тогда же звезду пригласили сняться для Playboy, и Ксения предстала в максимально откровенных образах.
На ведущей было только нижнее бельё, открывающее пышную грудь и прочие прелести. Стоит отметить, что до этого Бородина была замечена и в более пошлых фотосессиях.
Сегодня 35-летняя знаменитость показывает исключительно семейную и деловую сторону своей жизни. В этом году Ксения с Курбаном Омаровым даже получили премию "Пара года".
Ранее Ксения Бородина объявила о новом кастинге "Дома-2" в Петербурге.
Ведущая "Дома-2" стала украшением мартовского номера мужского журнала. Одних фото Бузовой порадовали, а другим показались неуместными на фоне траура в России.
Поскольку Playboy много лет сотрудничает с проектом, и в журнал попадали самые разные героини, поклонники шоу начали вспоминать самые горячие фотографии, выпущенные за последнее десятилетие.
Так, в эротическом издании "засветились" не только Ольга, Алёна Водонаева и Виктория Карасёва, но и прилежная мать и жена Ксения Бородина. В 2011 году последняя строила любовь с участником проекта Михаилом Терёхиным. Тогда же звезду пригласили сняться для Playboy, и Ксения предстала в максимально откровенных образах.
На ведущей было только нижнее бельё, открывающее пышную грудь и прочие прелести. Стоит отметить, что до этого Бородина была замечена и в более пошлых фотосессиях.
Сегодня 35-летняя знаменитость показывает исключительно семейную и деловую сторону своей жизни. В этом году Ксения с Курбаном Омаровым даже получили премию "Пара года".
Ранее Ксения Бородина объявила о новом кастинге "Дома-2" в Петербурге.