Антона Гусева снова высмеяли за коряво построенную рекламу

«Это единственный продукт, который убирает минимум -5 кг за 25 дней на моих близких и родных. Результат на лицо!» - написал Гусев.

Зрители отметили, что мужчине настолько важно урвать побольше прибыли, что тот даже не соображает, что пишет. Антон опубликовал очередной рекламный пост, в котором сообщил о новом чудодейственном средстве для похудения.Он также отметил, что приобретая данный продукт, пользователи смогут получить сбалансированное питание и расписанный ежедневный рацион.Вот только, на ком данный продукт убирает ненужные килограммы, так и осталось загадкой. Фолловеры отметили, что его предложения построены коряво и имеют множество ошибок, после чего пользователи Сети вдоволь посмеялись над горе-бизнесменом.