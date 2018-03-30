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Антона Гусева снова высмеяли за коряво построенную рекламу

Знаменитый бывший участник скандального телепроекта «Дом-2» Антон Гусев в очередной раз опозорился из-за своего сетевого маркетинга.

Антона Гусева снова высмеяли за коряво построенную рекламу

Зрители отметили, что мужчине настолько важно урвать побольше прибыли, что тот даже не соображает, что пишет. Антон опубликовал очередной рекламный пост, в котором сообщил о новом чудодейственном средстве для похудения.

«Это единственный продукт, который убирает минимум -5 кг за 25 дней на моих близких и родных. Результат на лицо!» - написал Гусев.

Он также отметил, что приобретая данный продукт, пользователи смогут получить сбалансированное питание и расписанный ежедневный рацион.
Вот только, на ком данный продукт убирает ненужные килограммы, так и осталось загадкой. Фолловеры отметили, что его предложения построены коряво и имеют множество ошибок, после чего пользователи Сети вдоволь посмеялись над горе-бизнесменом.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:05
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