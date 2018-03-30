Алика Смехова рассказала, что её сын находится в больнице‍

На своей странице в социальной сети Смехова поделилась тем, что перед ее юбилеем младший сын внезапно оказался в больнице и до сих пор не покидал стены медицинского учреждения. Однако чтобы несколько успокоить поклонников, Алика Смехова все же рассказала более развернуто о позитивных моментах. В частности, о том, насколько удачно развивается карьера ее старшего сына Артема, также выбравшего профессию артиста. Более того, Смехова отметила, что при всем желании отпраздновать столь серьезную дату, было крайне грустно от тех событий, которые произошли в Кемерово, где в результате крупного пожара погибли 64 человека.Несмотря на то, что некоторые исполнители отказать проводить концерты и мероприятия после произошедшей трагедии, однако Алика Смехова сообщила, что ее мероприятие проходило ни в тот день, когда был объявлен общенациональный траур по погибшим в пожаре. Поклонники творчества исполнительницы не смогли отказать себе в том, чтобы не отправить комплимент привлекательной женщине, а также пожелали крепкого здоровья и выздоровления ее младшему сыну, находящемуся в больнице.