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Ольга Бузова займётся ресторанным бизнесом

Ольга Бузова займётся ресторанным бизнесом, исходя из названий доменов (buzovafood.ru и buzovasalaty.ru, которые недавно зарегистрировала певица на своё имя.

Сфера влияния ведущей "Дома-2" расширяется в геометрической прогрессии после того, как год назад знаменитость решила рискнуть и попробовать себя в музыке.

Ольга Бузова займётся ресторанным бизнесом

Бузова параллельно занимается самыми разными проектами и вкладывается буквально во всё, что может принести ей весомый доход. Известно, что ресторанный или гастрономический бизнес один из самых востребованных.

Многие мировые звёзды на пике карьеры открывают свои заведения, и Ольга не станет исключением. Хотя информация не подтверждена официально, источники обнаружили документ о создании новой компании под названием "Buzova Rest Kompany, LLC".

Ольга Бузова займётся ресторанным бизнесом

Также в Сети были зарегистрированы два домена, по которым можно понять, что займётся теледива продажей еды. По не ясно, будет ли это ресторан доставки, или же Бузова расщедрится на стационарное заведение, как тот же Тимати и его "Black Star Burger".

Понятно одно: такой стартап может превратить миллионы Ольги в миллиарды, сделав из успешной карьеры целую империю имени Бузовой. А пока зрители "Дома-2" шутят, что вскоре им предложат угоститься сосисками, поджаренными над костром последи лобного места.

Ранее подписчики нашли новый влог Ольги Бузовой пошлым и высокомерным.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:49
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