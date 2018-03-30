В Таиланде молодая девушка умерла во время магического ритуала снятия порчи

Свидетели события сообщили, что люди заставили ее выпить большое количество святой воды, после чего пострадавшая особа потеряла сознание. Ее привезли в клинику, но медики не смогли спасти жизнь пациентки. Сотрудники полиции выяснили, что монахи жили несколько дней в заброшенном монастыре и убедили родителей жертвы провести обряд.Они также пытались освятить воду для других жителей, уверяя, что она потом поможет им избавиться от недугов, но люди отказались от их услуг. После гибели клиентки преступники уничтожили жидкость и сбежали, так что сейчас сотрудники органов проверяют все общины и устанавливают их личности.